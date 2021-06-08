Алексей Текслер обсудил с руководителем УпрДор «Южный Урал» реконструкцию М-5

В планах главы региона — расширение федеральной трассы и подъезда к Екатеринбургу

Губернатор Алексей Текслер провел рабочую встречу с новым руководителем ФКУ УпрДор «Южный Урал» Владимиром Муравьевым. Глава региона и начальник федеральных дорожников обсудили развитие сети автодорог в Челябинской области, сообщает пресс-служба губернатора.



По данным пресс-службы губернатора, главной темой встречи Алексея Текслера и Владимира Муравьева стала реконструкция федеральной автотрассы М-5 «Урал» — участков от границы с Башкортостаном на восток, 14-километрового обхода города Сима, подъезда к Екатеринбургу (дорога Челябинск — Екатеринбург также относится к М-5). Кроме того, идут проектные работы по запланированной на 2022 год реконструкции участка Чебаркуль — Миасс. Работы на свердловской трассе и обходе Сима будут закончены в следующем году. Затем расширения дождутся дороги до Кургана и Троицка, также имеющие статус федеральных.

«Мы очень серьезно относимся к развитию всех дорог в Челябинской области — это опорная сеть как для региона, так и для страны в целом. Мы уделяем особое внимание этому вопросу, я постоянно веду переговоры с Минтрансом РФ по поводу поддержки всех решений по ремонту, а самое главное, по переводу в четырехполосное состояние наших федеральных трасс. Это важнейшая и системообразующая задача, так как это безопасность, комфорт для жителей, мобильность, развитие экономического и туристического потенциала региона», — подчеркнул Алексей Текслер.

Главный итог встречи — подтверждение намерений довести федеральные дороги до четырех полос повсеместно на территории региона. Отдельно Текслер и Муравьев обсудили обустройство на М-5 знаменитого обелиска «Европа — Азия» на границе двух частей света. Кроме того, руководитель УпрДор пообещал уделить внимание созданию современной инфраструктуры на границах Челябинской области и соседних регионов.