На реконструкцию очистных сооружений Челябинска возьмут кредит в 6,3 млрд рублей

Полная модернизация комплекса займет 5—6 лет

В 2022 году планируется начать реконструкцию очистных сооружений Челябинска, а также котельных в Троицке и Аше. Средства на работы привлекут в виде кредита от Фонда содействия реформированию ЖКХ, который, в свою очередь, получит деньги от Фонда национального благосостояния. Об этом во время конференции по развитию рынка недвижимости в Челябинской агломерации рассказал вице-губернатор Челябинской области Сергей Шаль.

«Есть несколько видов кредитов в рамках инфраструктурного меню. Например кредит от Фонда содействия реформированию ЖКХ. Мы подали заявку в Минстрой РФ по трем проектам. Первый — очистные канализационные сооружения Челябинска. Полная реконструкция оценивается в 6,3 млрд рублей. Два других проекта — котельные в Троицке и в Аше. Суммы — 700 и 900 млн рублей соответственно. Проекты прошли государственную экспертизу, есть сметы. Возврат кредитов будет происходит в течение 15—30 лет, срок еще обсуждается. Ставка — от 3,5% годовых. Все регионы должны были подать заявки до 1 июня. Минстрой будет их рассматривать и примет решение до 15 октября этого года»,— сообщил Сергей Шаль.

В случае положительного решения реконструкция очистных сооружений Челябинска начнется в 2022 году. Планом работ, который разработан администрацией города совместно с МУП «ПОВВ», предусмотрено пять этапов. Сергей Шаль отметил, что очистные — это единый технологический комплекс и каждые станцию и цех можно реконструировать отдельно. Модернизацию завершат через 5—6 лет.

Очистные сооружения Челябинска находятся на Свердловском тракте, на выезде в северном направлении. Они работают с 1958 года. Через комплекс проходит канализационный сток большей части города — ежесуточно почти 340 тыс. куб. м. Очистные сооружения занимают почти 132 га, они включают в себя цех очистки хозяйственно-бытовых стоков, цех тепло- и воздухоснабжения, ремонтно-механический и электроцех, химико-биологическую лабораторию, службы КИП, ТМ и автотранспортного мероприятия.

В 2019 году Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора приостанавливало действие разрешения МУП «ПОВВ» на выбросы в атмосферу сероводорода. Источником этого вредного вещества является ил, который образуется во время работы очистных сооружений. В декабре 2020 года Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск Росприроднадзора к МУПу о взыскании 1,1 млрд рублей в счет возмещения ущерба, причиненного водным объектам города после сброса неочищенных сточных вод в 2011—2014 годах. Тогда же Росприроднадзор сообщал, что ущерб будет возмещен в виде реконструкции очистных сооружений Челябинска.

В рамках модернизации на очистных сооружениях планируют внедрить технологию обезвоживания осадка. Это приведет к снижению до минимума выброса дурнопахнущих веществ, минимизирует проблему образования отходов от очистки сточных вод. Реконструкция позволит повысить экологическую безопасность окружающей среды, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, а также создаст условия для самовосстановления естественной экосистемы реки Миасс, отмечали в Росприроднадзоре.