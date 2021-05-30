От обращения Текслера к депутатам ЗСО до ледового городка: чем жила Челябинская область на этой неделе

Редакция Первого областного информационного агентства представляет традиционный дайджест

На этой неделе губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к депутатам Законодательного собрания, в Челябинске стартовал XII балетный фестиваль имени Екатерины Максимовой, а комиссия регионального Минстроя выехала в районы области, где есть проблемы с водой. Самые важные и интересные события этой недели — в традиционном дайджесте ИА «Первое областное».

Обращение губернатора Челябинской области к депутатам Законодательного собрания

Новости правительства Челябинской области

Алексей Текслер учредил подразделения по борьбе с коррупцией и работе с Госсоветом. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, данные изменения перераспределяют функции между прежними ведомствами.



Губернатор выделил 136 миллионов «Центру поддержки гражданских инициатив» и сформировал комитет по региональным проектам.

Новости спорта

Глава Минспорта Челябинской области Максим Соколов озвучил планы ведомства на 2021 год. По его словам, уже до конца этого года в Челябинской области появится 20 новых объектов.



Челябинец Евгений Плахутин стал призером чемпионата Европы по карате, завоевав серебряную награду на турнире в Хорватии.



Хоккейный клуб «Трактор» подписал контракт с Виталием Абрамовым. Воспитанник челябинской хоккейной школы вернется в родную команду на два года.

В Челябинске прошел асфальтовый полумарафон «Челябинские метеориты. Участие в забеге приняли более 1200 спортсменов, несмотря на тридцатиградусную жару.

Городская среда

Комиссия регионального Минстроя выехала в районы, где есть проблемы с подачей воды, по поручению Алексея Текслера.



Жителям Челябинска решают, каким будет ледовый городок на главной городской площади предстоящей зимой. На портале «Активный житель 74» началось соответствующее голосование.



Гордума Челябинска утвердила место установки памятника Александру II. Начальник управления культуры Элеонора Халикова предложила возвести монумент на Алом поле, недалеко от Александро-Невской церкви.



Глава Челябинска Наталья Котова проверила, как идет строительство «Парка Дружбы» в Тракторозаводском районе. На данный момент идет второй этап работ из трех.



Хорошие новости

С 24 мая в Челябинске официально открыли купальный сезон. Такое решение приняла глава города Наталья Котова.



В Нязепетровске приступили к благоустройству набережной. Работы выполняет уфалейская компания ООО «Теплоприбор».



На Южном Урале определили яркие медиаперсоны года. Награду за продвижение социальных инициатив получила и первая леди региона Ирина Текслер.



Южноуральцы с ментальными нарушениями могут бесплатно получать соцуслуги на дому. Соответствующий закон приняли на заседании регионального Заксобрания.



Депутат Госдумы Николай Валуев поддержал проект строительства нового корпуса детской хирургии на земле, исключенной из городского бора. По словам Валуева, «это крайне необходимо для осуществления более широких полномочий и возможностей по реабилитации, по хирургическому вмешательству для здоровья детей».



Новости культуры

Челябинский театр современного танца получил диплом Международного фестиваля MONOfest. За моноспектакль «Дюймовочка» Театру Ольги Пона был вручен диплом II степени.



Этим летом в челябинских парках можно посмотреть кино под открытым небом, принять участие в танцевальных вечерах, сделать зарядку со звездой и многое другое. Подробнее — в нашей «летней» афише.



В Челябинске стартовал XII балетный фестиваль имени Екатерины Максимовой. В рамках церемонии открытия на сцене Театра оперы и балета сыграли премьеру феерии «Сказки Гофмана».

