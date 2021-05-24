В правительстве Челябинской области появились два новых управления

Алексей Текслер учредил подразделения по борьбе с коррупцией и работе с Госсоветом

Губернатор Алексей Текслер изменил структуру правительства Челябинской области. К действующим подразделениям добавляются управление по профилактике коррупционных правонарушений и управление по работе с Государственным советом РФ, сообщает пресс-служба главы региона.



По данным пресс-службы, новые изменения — перераспределение функций между прежними ведомствами. Так, управление по профилактике коррупции выделяется из состава управления госслужбы и кадров. Подразделение будет напрямую подчиняться губернатору, оно формируется в соответствии с очередным антикоррупционным указом президента РФ.

В управление по работе с Госсоветом перейдут некоторые сотрудники существующего экспертно-аналитического направления. Формирование этого ведомства в составе правительства Южного Урала также предусмотрено федеральным законом. Напомним, Алексей Текслер возглавляет комиссию Госсовета по направлению «Экономика и финансы», работает в президиуме, участвует еще в трех комиссиях. При этом только в последние полгода именно с подачи членов Госсовета на федеральном уровне был принят ряд важных экономических решений, таких как, например, создание механизма инфраструктурных кредитов для развития субъектов Федерации.

Кроме того, для более эффективного взаимодействия между разными ведомствами в правительстве создается координационный центр — по аналогии с одноименным федеральным подразделением, сформированным по распоряжению премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Им будет руководить Александр Богашов в статусе министра имущества Челябинской области — вице-губернатора. Первой задачей координационного центра станет проработка вопросов развития внутреннего туризма и координация различных инфраструктурных проектов.