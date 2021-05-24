Евгений Плахутин стал призером чемпионата Европы по карате

Челябинец завоевал серебряную награду на турнире в Хорватии

Каратист из Челябинска Евгений Плахутин стал призером чемпионата Европы по карате WKF 2021. Южноуральский спортсмен завоевал серебряную медаль на турнире, проходившем с 19 по 22 мая в хорватском Порече. Евгений Плахутин выступал в весовой категории до 67 килограммов, в которой дошел до финала. В решающем поединке россиянин уступил представителю Греции Дионисиосу Ксеносу.

«Один из лидеров сборной России спортсмен СШОР „Мастер“ Евгений Плахутин на пути к финалу одолел белоруса Девида Нгуена, боснийца Элдина Хаждарпасича, француза Стивена Дакосту и турка Бурака Уйгура. В финале воспитанник Андрея Геннадьевича Савченко встретился с Дионисиосом Ксеносом. Евгений уступил греку — 0:1 и стал серебряным призером чемпионата Европы этого года»,— отметили в министерстве спорта Челябинской области.

Отметим, Евгений Плахутин является одним из кандидатов на участие в Олимпиаде-2021 в Токио. Челябинский каратист является серебряным призером первенства Европы среди юниоров и обладателем бронзы первенства континента среди кадетов. В 2009 году Евгений Плахутин стал пятым на первенстве планеты среди юношей 14—15 лет. Также среди достижений каратиста — бронза на этапе премьер-лиги Karate1 в немецком Ханау в 2014 году и третье место на чемпионате мира по карате WKF 2014.