Южноуральцы с ментальными нарушениями могут бесплатно получать соцуслуги на дому

Это позволит улучшить качество жизни таких граждан

В Челябинской области жители с ментальными нарушениями смогут получать социальные услуги на дому и в полустационарной форме бесплатно. Соответствующий закон приняли сегодня, 25 мая, на заседании регионального Заксобрания.

«Теперь закреплена норма о бесплатном предоставлении социальных услуг для граждан, которые находятся на диспансерном наблюдении у врачей-психиатров. Это позволит в значительной мере улучшить качество жизни граждан, которые страдают психическими расстройствами, и более эффективно внедрять проект сопровождаемого проживания», — подчеркнула министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Развитие стационарозамещающих технологий в Челябинской области распланировано до 2024 года. В рамках этой работы на базе 13 комплексных центров уже открылись группы дневного пребывания для пожилых людей, страдающих деменцией. Еще в 27 центрах работают группы для молодых людей с ментальными нарушениями. Такие группы планируют открыть в каждом региональном комплексном центре соцобслуживания населения.

Для участников подобных групп проводят спортивные и творческие занятия. Молодых людей также обучают бытовым навыкам (готовка, покупки в магазинах, планирование времени и другие).