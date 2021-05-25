Алексей Текслер рассказал о строительстве новых поликлиник и ФАПов в Челябинской области

И о поддержке медицинских работников

Во время ежегодного обращения главы региона к Заксбранию области Алексей Текслер назвал крупные медицинские стройки, которые будут развернуты на территории Челябинской области в ближайшие годы. Кроме того, глава региона озвучил планы по поддержке первичного звена медицины.

«Ситуацию прошлого года (пандемию. — Ред.) мы использовали как дополнительный импульс для развития здравоохранения. Мы вовремя начали строить инфекционную больницу. Но строили ее с прицелом на постковидное время. Строительство таких современных медицинских объектов востребовано в регионе. В первую очередь для повышения качества и доступности медицины. Кроме того, это дополнительный стимул для привлечения кадров», — заметил Алексей Текслер.

Сейчас регион готовится к строительству новых больничных комплексов в Златоусте, Магнитогорске и Челябинске. Помимо этого, в рамках программы модернизации первичного звена на территории области до 2024 года будут построены еще 78 объектов медицины.

Так, новые поликлиники и стационары появятся в Нязепетровском, Аргаяшском, Ашинском, Красноармейском районах. Будут полностью реализованы планы по строительству ста новых ФАПов (46 из них уже построены).

В эти же сроки пройдет капитальный ремонт еще 281 объекта, включая такие крупные больницы, как в Катав-Ивановске, Копейске, Троицке, Верхнем Уфалее, Карталах, Уйском, Кусе, Бредах.

«Все объекты — крупные и малые — в здравоохранении и во всей социальной сфере необходимо строить, ремонтировать и реконструировать в сжатые сроки, и делать это качественно. Всем, кто отвечает за это направление, нужно понимать: строить необходимо так, чтобы гордиться своими объектами. Это, конечно, касается и подрядчиков», — заявил Алексей Текслер.

Также глава региона пообещал продолжать обновление автопарка скорой и неотложной помощи, поддерживать санавиацию и сохранить программы для медицинских работников, в том числе по приобретению жилья.