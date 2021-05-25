Во время пандемии в Челябинской области удалось сохранить 200 тысяч рабочих мест

Благодаря мерам поддержки промышленные предприятия не прекращали работать

В 2020 году благодаря мерам поддержки предприятий в Челябинской области удалось избежать массовой безработицы. Своевременная помощь промышленникам позволила сохранить почти 200 тысяч рабочих мест. Об этом губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил во время обращения к депутатам Законодательного собрания Челябинской области.

«В регионе было принято четыре пакета мер поддержки. Реализовано более 60 мероприятий, включая льготное кредитование, субсидии субъектам малого предпринимательства, реструктуризацию кредитов, ряд льгот по региональным и местным налогам. Это позволило в совокупности сохранить почти 200 тысяч рабочих мест. Сегодня наша главная задача — возврат на траекторию уверенного роста, реализация всего имеющегося в регионе экономического и инвестиционного потенциала», — заявил Алексей Текслер.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, объем инвестиций в основной капитал не сократился. Предприятия региона вложили в развитие 322 млрд рублей. В 2020 году открылись новые производства: завод «Современные кузнечные технологии» на «Станкомаше», производство огнеупорных продуктов премиальной линейки на «Магнезите», завод по производству сжиженного природного газа в Магнитогорске. Продолжилась модернизация на Магнитогорском металлургическом комбинате и других предприятиях.