В Челябинске с 24 мая стартует купальный сезон

За минувшие выходные водоемы города посетили около 7 тысяч человек

С 24 мая в Челябинске официально открывается купальный сезон. Погодные условия и состояние муниципальных пляжей позволяют это сделать. Такое решение глава города Наталья Котова приняла сегодня на аппаратном совещании.

«За минувшие выходные 6 муниципальных пляжей посетили около 7 тысяч человек, с начала мая — более 15 тысяч человек. Также проводятся патрули по местам прибрежной зоны, более 2 тысяч разъяснительных бесед проведено с отдыхающими о безопасности нахождения на водоемах. Температура воды на водоемах города достигла комфортной отметки и составляет от +22 до +24 градусов. Несмотря на то что к выходным температура воздуха немного спадет, мы готовы открывать купальный сезон», — сообщил замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

Глава Челябинска Наталья Котова поддержала это предложение. Официально купальный сезон в городе стартует с сегодняшнего дня, 24 мая.

По поручению мэра ранее на шести муниципальных пляжах и некоторых частных организованы стационарные посты матросов-спасателей. Также проводится патрулирование мест, расположенных в прибрежных зонах. В местах, где купаться нельзя, установлены запрещающие знаки и аншлаги.

В 2021 году в Челябинске вдвое увеличено число благоустроенных муниципальных пляжей: на Первом озере (переулок Мамина); в Чурилово (улица Черничная); на озере Смолино (улица Дачная); «Прибой» на озере Смолино (улица Новороссийская); городской пляж на Шершневском водохранилище; пляж со стороны Изумрудного карьера (Шершневское водохранилище). Благоустройство пляжей должны завершить до 25 мая.

Корреспонденты ИА «Первое областное» побывали на озере Смолино и Шершневском водохранилище. Готовы ли к наплыву отдыхающих городские пляжи, читайте в нашем материале.

С 15 мая в Челябинске на шести муниципальных и нескольких частных пляжах организовано дежурство матросов-спасателей. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов обеспечить дежурство спасателей на всех водоемах, где обычно отдыхают южноуральцы.

Редакция ИА «Первое областное» подготовило полезную инструкцию — что нужно знать о безопасном купании в водоемах.