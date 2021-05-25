Алексей Текслер: за три года в Челябинской области построят 22 школы

Три образовательных учреждения появятся в регионе уже в 2021 году

В Челябинской области за ближайшие три года построят 22 школы. Об этом во вторник, 25 мая, сообщил глава региона Алексей Текслер во время обращения к депутатам областного Законодательного собрания.

«Я объявляю старт масштабного строительства новых школ в Челябинской области. Наша область одна из первых в стране стала пилотным регионом по привлечению средств в социальную сферу в рамках инфраструктурных облигаций. Уже в этом году через них профинансируем старт строительства трех школ и трех детских садов в местах новой застройки в Сосновском районе. Еще четыре новых школы в Челябинске и одну в Магнитогорске начинаем строить через новый инструмент — концессию совместно с банком развития ВЭБ.РФ», — подчеркнул Алексей Текслер.

За последние несколько лет на территории Челябинской области уже строили новые образовательные учреждения в рамках национального проекта «Образование». Строительство трех школ — в Челябинске, Кунашаке и Верхнеуральске — завершится уже в 2021 году.