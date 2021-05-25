В Челябинской области ликвидируют очередь в детский сад для детей с 1,5 лет

В 2021 году в регионе сдадут 13 новых садиков

В Челябинской области детям, достигшим полутора лет, не придется ждать место в детском саду. Об этом во вторник, 25 мая, сообщил глава региона Алексей Текслер во время обращения к депутатам областного Законодательного собрания.

«Уже в этом году полностью ликвидируем очередь в детсады для детей от полутора лет. Темпы строительства школ и детских садов в области сегодня беспрецедентные. Потому что наша задача — не только сокращать долю второй смены и обеспечивать общую доступность мест, но и последовательно заменять устаревшие здания на современные, отвечающие всем стандартам», — заявил Алексей Текслер.

По словам губернатора, только в этом году на Южном Урале сдадут 13 детских садов. Три из них откроют двери в пригороде Челябинска — в Сосновском районе.

Также Алексей Текслер объявил о начале масштабного строительства школ. За три года на территории Челябинской области создадут 22 образовательных учреждения.