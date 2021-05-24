В Нязепетровске приступили к благоустройству набережной

Проект «Родной берег» получил 50 миллионов рублей из федерального бюджета

В Нязепетровске начались работы по благоустройству набережной реки Нязя. Проект «Родной берег» стал победителем во всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Он стал одним из лучших в номинации «Города с численностью населения до 20 тысяч человек». На его реализацию из федерального бюджета Нязепетровск получил 50 миллионов рублей.

Строительство на объекте уже началось. Аукцион на проведение работ выиграла уфалейская компания ООО «Теплоприбор». Планируется, что уже этим летом на набережной появятся зона для прогулок и пирс, будут установлены рыбацкая площадка и мост молодоженов. На берегу для детей оборудуют площадку, также появится смотровая башня, зона отдыха с деревянными навесами и качелями. На воде установят новый арт-объект — большую надпись «Нязя».

«Пока на объекте идут подготовительные работы: завезен щебень, демонтировано старое ограждение, установлено новое, идут работы по подготовке свайного поля. Из-за нерестового периода, который в Нязепетровском районе продлится до 15 июня, работы у воды ограничены, поэтому сейчас на набережной ведутся подготовительные работы», — рассказали в администрации района.

Нязепетровский район не первый южноуральский победитель всероссийского конкурса. С 2018 года, что действует отбор на лучший проект благоустройства, деньги на реализацию своих проектов получили также Кыштым и Троицк.

«В 2021 году было принято решение выбрать не 80 победителей, а 160. На проекты из федерального бюджета направят в два раза больше денег — 10 миллиардов рублей», — рассказывают организаторы конкурса.

Все проекты благоустройства разрабатываются совместно с жителями и основываются на их идеях и предложениях. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 1 июня на официальном сайте.