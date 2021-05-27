Челябинцы оценят новый парк в Тракторозаводском районе уже в сентябре

Мэрия ищет инвесторов для озеленения территории

В Челябинске продолжаются работы по благоустройству «Парка Дружбы» в Тракторозаводском районе. Сегодня, 27 мая, ход работ проверила глава Челябинска Наталья Котова. По результатам ее проверки стало понятно, что уже к сентябрю завершатся основные работы, а озеленение придется отложить до следующего года. Правда, у мэрии есть еще один вариант — найти инвестора.

В северо-восточной части города «Парк Дружбы» — один из самых больших, старых и рукотворных. Он создавался жителями района, они сами высаживали деревья, цветы, обустраивали пространства для прогулок и отдыха. В прошлом году тракторозаводчане выбрали проект благоустройства парка на рейтинговом голосовании программы «Формирование комфортной городской среды». На строительство были выделены средства из федерального бюджета.

В прошлом году здесь начали подготовительные работы и организовали парковку. В этом году будет сделана вся горизонтальная планировка, закольцованы дорожки для пешеходов и велосипедистов. В центре парка разместиться аллея, выложенная из мультиформатной плитки разного размера, будут обустроены зоны отдыха, три спортивные площадки и детские игровые зоны.

«Раньше здесь был парк, который носил рукотворный характер. Жители сами делали небольшие прогулочные зоны, высаживали деревья, но он не был конструктивным и современным. В итоге, также по инициативе людей, принято решение создать здесь полноценный парк. На сегодня это самый большой объект благоустройства, который мы делаем в Тракторозаводском районе. Его площадь 6 гектаров, работы запланированы на три этапа, в этом году у нас уже проходит второй», — рассказал глава Тракторозаводского района Юрий Кузнецов.

Это самый большой и дорогостоящий проект района, на второй этап выделено 36 миллионов рублей на работы по благоустройству и еще порядка 11 миллионов — на освещение.

Третьим этапом должно стать озеленение. В парке планируется высадка крупномерных деревьев. Наталья Котова считает, что этот этап можно перенести со следующего года на осень текущего, если привлечь к благоустройству крупный бизнес Тракторозаводского района.

Напомним, в этом году по городу идет благоустройство девяти территории и зон отдыха челябинцев. Эти проекты стали победителями голосования на платформе 74.gorodsreda. ru. Жители Челябинска еще могут ознакомиться с планами на 2022 год и выразить свое мнение по поводу наполнения новых парков и скверов.