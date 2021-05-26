Комиссия регионального Минстроя выехала в районы, где есть проблемы с водой

Такое поручение дал губернатор Челябинской области Алексей Текслер

Комиссия министерства строительства и инфраструктуры региона во главе с руководителем ведомства Юлием Элбакидзе в среду, 26 мая, выехали в территории, где наблюдаются проблемы с водоснабжением. Такое поручение дал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«В целом по Челябинской области ситуация с водоснабжением стабильная, наблюдаются адресные проблемы с подачей воды в отдельных поселениях. Каждая территория находится на контроле министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области», — сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Заместитель губернатора Евгений Голицын сегодня работает в Уйском районе. Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакидзе посетит Агаповский, Верхнеуральский и Чебаркульский районы. Комиссия регионального министерства строительства и инфраструктуры работает в Варне, Копейске и Чесме.

В региональном правительстве отметили районы, где сохраняется напряженная ситуация с водоснабжением. В поселке Алтырка Покровского сельского поселения Варненского района, жители которого сегодня обратились за помощью к губернатору в соцсетях, наблюдается нехватка воды из-за повреждения на сетях. Подвоз воды организован.

В городе Верхний Уфалей нет воды в многоквартирном доме № 53 на улице 8 Марта по причине ремонта участка сети водоснабжения. Подвоз воды организован два раза в день.

Из-за большого водоразбора происходит снижение давления воды в системе водоснабжения в городе Копейске и поселке Козырево. Подвоз воды организован по графику. В Магнитогорске из-за повреждения на водоводе без воды остались 36 человек, подвоз организован.





В Аргаяшском районе в селе Кулуево наблюдается нехватка воды в системе из-за большого разбора, подача ведется по графику. В Аргаяше отключение водоснабжения по улице Пушкина из-за плановых работ.

«В Верхнеуральском районе в поселках Спасский, Уфимский, Карагайский и в Верхнеуральске воды не хватает из-за большого расхода, в том числе на полив огородов. В поселке Батуринском Еманжелинского района подвоз воды организован по заявкам адресно. В Чебаркульском районе в деревнях Сарафаново, Половинка, Большаково, Крыжановка нехватка дебета воды в скважине из-за неравномерного потребления. Подвоз воды организован. В Пластовском районе в Демаринском, Кочкарском, Борисовском, Степнинском сельских поселениях также подвозят питьевую воду», — отметили в правительстве региона.

В Саткинском районе (поселок Малый Бердяуш) основной насос вышел из строя, водоснабжение обеспечено от резервного насоса. В Бакале на улице Северной аварийная ситуация на водоводе, устранить ее планируют до конца мая. В селе Айлино на улице Пугачева авария на водоводе, устраняют также до конца мая.

В поселке Березовка Увельского района на резервной скважине вышел из строя глубинный насос, производится замена, вода подается по графику. В селе Песчаное нехватка дебета воды в скважине из-за неравномерного потребления, такая же ситуация в деревне Большое Шумаково, селе Малое Шумаково, селе Хомутинино, воду подают по графику.

Накануне вице-губернатор Челябинской области Сергей Шаль и первый заместитель министра строительства и инфраструктуры региона Иван Белавкин провели совещание с главами муниципалитетов. Ключевая тема встречи — проблемы с водоснабжением. Как оказалось, некоторые территории замалчивают проблемы, а область выделяла средства на проектирование источников водоснабжения, но не все муниципалитеты освоили их.