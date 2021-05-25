Первый физкультурно-оздоровительный комплекс появится в Бакале

О его строительстве в рамках послания к депутатам парламента объявил губернатор Алексей Текслер



В Бакале появится физкультурно-оздоровительный комплекс. Он будет построен за счет средств инвестора и станет первым ФОКом в городе. Об этом в рамках обращения к депутатам парламента Челябинской области рассказал губернатор Алексей Текслер.



«Об этом еще нигде не было сказано: инвестор построит в Бакале первый физкультурно-оздоровительный комплекс»,— заявил Алексей Текслер.

Глава региона отметил, что в Челябинской области не останется так называемых «депрессивных территорий», а правительство и бизнес будут работать в связке над улучшением ситуации. Также Алексей Текслер заявил, что на Южном Урале будет усилена работа по поддержке спорта. В частности, будут достраивать заброшенные спортивные объекты и начинать строительство спортивных комплексов в городах и районах Челябинской области.