Алексей Текслер: «Мы сбережем и Челябинский бор, и другие особо охраняемые территории для наших детей»

Глава региона предложил не политизировать экологическую тему, а вместе оберегать это достояние

Губернатор Алексей Текслер во вторник, 25 мая, выступил перед депутатским корпусом Заксобрания Челябинской области, обозначив ближайшие цели развития региона. Встреча прошла в зале «Аркаим» Центра международной торговли. В ходе отчета о результатах деятельности регионального правительства за 2020 год был затронут, как один из важнейших, экологический вопрос.

Алексей Текслер отметил, что все крупные предприятия Челябинска и Магнитогорска уже подписали соответствующие экологические соглашения и начали их исполнять. Губернатор напомнил о принятии регионального экологического стандарта, а также распространении практики таких соглашений на другие промышленные города.

Завершается рекультивация бывшей свалки в Челябинске, на очереди другие объекты в Магнитогорске, Златоусте, Миассе и Троицке. Еще одна из важнейших задач, по словам главы региона, создание и защита зеленого пояса вокруг южноуральской столицы и других городов региона. Защита и развитие всех особо охраняемых территорий: Челябинского, Каштакского, Карагайского и других боров, а также охраняемых территорий. И эта работа уже ведется.

«Хочу заверить, что мы сбережем и Челябинский бор, и другие особо охраняемые территории для наших детей», — пообещал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Кроме того, глава региона предложил включиться в эту работу зоозащитникам, экологам, волонтерам, но при этом не политизировать экологическую тему, а вместе оберегать достояние.

В ходе отчета губернатор заявил, что места отдыха должны быть доступными для жителей Челябинской области, там необходимо убирать мусор и создавать экологические тропы. Глава региона подчеркнул, что эту работу нужно усилить, в том числе — создать сеть мест вдоль сплавов, где можно будет комфортно отдыхать и принимать гостей. А задача власти и бизнеса — совместно создать локации, от кемпингов до современных гостиничных комплексов.

«Стратегическая цель — бережное использование всего рекреационного потенциала региона, развитие туризма как полноценной отрасли областной экономики», — подчеркнул Алексей Текслер.

Обращение губернатора прокомментировал председатель фракции партии «Зеленая альтернатива» в ЗСО Челябинской области Михаил Махов. По его словам, все вышеперечисленное — приоритетные направления. Те предприятия, которые взяли на себя обязательства и должны выполнить их до 2025 года, идут в верном направлении, это должно было произойти еще раньше.

«Самое для меня правильное, важное, логичное и приятное — это переход от развития экологической тематики к туристической, потому что туризм невозможно развивать без решения экологических проблем», — подчеркнул Михаил Махов.

Также он отметил, что нужно заниматься экологией, чтобы туризм стал отраслью экономики.