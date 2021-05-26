Алексей Текслер выделил 136 миллионов «Центру поддержки гражданских инициатив»

Бюджетные средства пойдут на гранты некоммерческим организациям

Губернатор Алексей Текслер подписал постановление об утверждении субсидии региональному фонду «Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики». Документ опубликован на портале правовой информации, из него следует, что на работу центра в 2021 году выделяется 136,27 миллиона рублей.



Субсидия предоставляется фонду для реализации подпрограммы «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций», этот проект входит в областную программу «Развитие социальной защиты населения». Деньги пойдут на подготовку конкурсов и выделение губернаторских грантов некоммерческим организациям, информационную и правовую поддержку и образование работников некоммерческих организаций, оплату труда работников фонда, юристов и экспертов. Конкретно на гранты пойдет не менее 100 миллионов.

Напомним, фонд «Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики» был зарегистрирован 16 декабря 2019 года. В числе его учредителей — ассоциация территориальных общественных самоуправлений Челябинской области, областной Центр волонтерских объединений, реготделение Российского союза молодежи, союз ветеранов войны, труда и правоохранительных органов, областной «Союз женщин», Российский детский фонд и фонд помощи онкобольным детям «Искорка».