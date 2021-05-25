В Челябинской области в два раза снизят налог для аграриев

Мера должна помочь сельхозпроизводителям оправиться после прошлогодней засухи и пандемии

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с инициативой о снижении единого сельскохозяйственного налога в два раза — до 3%. Мера поддержки будет действовать в течение двух налоговых периодов. С предложением глава региона выступил во время обращения к депутатам Законодательного собрания Челябинской области.

«Прошлый год был особенно непростым для сельского хозяйства в регионе. Засуха нанесла серьезный урон урожаю. И логично было бы поддержать наших аграриев. Предлагаю снизить ставку единого сельскохозяйственного налога в регионе вдвое — до трех процентов — на этот и следующий год, сделав ее одной из самых низких в России», — заявил Алексей Текслер.

Челябинская область возьмет на себя компенсацию выпадающих доходов местных бюджетов. При этом агробизнес, по мнению губернатора, должен занять ответственную позицию по отношению к рабочим коллективам: сохранить занятость, работать над ростом производства.

Напомним, в 2020 году Челябинская область потеряла почти половину запланированного урожая зерна из-за засухи.