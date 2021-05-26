Алексей Текслер сформировал комитет по региональным проектам

В новую структуру вошли 53 человека

25 мая губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о формировании комитета по стратегическому развитию и региональным проектам. Новый орган должен обеспечить взаимодействие официальных ведомств и общественных объединений, занятых реализацией областных программ и проектов. Текст документа опубликован на портале правовой информации.



Как следует из текста постановления, комитет по стратегическому развитию и региональным проектам — совещательный орган при губернаторе Челябинской области, призванный обеспечить взаимодействие областных и муниципальных властей, территориальных органов федеральных ведомств, общественных организаций и научных институтов, которые занимаются стратегическими вопросами развития Челябинской области и реализацией местных проектов на Южном Урале. От членов комитета ожидают подготовки предложений губернатору, определения параметров новых региональных программ, анализа и мониторинга их выполнения.

Председателем комитета стал сам Алексей Текслер, его заместителем — первый вице-губернатор Виктор Мамин. В состав органа вошли еще 51 человек: вице-губернаторы Ирина Гехт, Егор Ковальчук, Вадим Евдокимов, Анатолий Векшин, Станислав Мошаров, Евгений Голицын, областные министры, главы Челябинска и Магнитогорска, руководители региональных подразделений федеральных органов, например, налоговая служба и УФАС, общественники.

Заседания комитета по региональным проектам будут проводиться не реже раза в год.