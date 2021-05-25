Алексей Текслер анонсировал создание IT‑квартала в Челябинске

В нем разместятся офисы, коворкинги и производственные площадки

В Челябинске создадут IT-квартал. Появление нового многофункционального пространства анонсировал глава региона Алексей Текслер в ходе обращения к депутатам Заксобрания региона.

IT-квартал совместит различные направления — от офисов и коворкингов до производственных площадок и многофункциональных пространств.

«Челябинск и Южный Урал заслуживают и готовы к тому, чтобы стать одним из российских центров академической науки и образования. С собственной студенческой средой, передовыми разработками ученых, которых мы, безусловно, продолжим поддерживать», — отметил губернатор.

Также Алексей Текслер выступил с инициативой строительства межуниверситетского кампуса. Территория должна стать местом притяжения талантливой молодежи и стать элементом архитектурного облика Челябинска.