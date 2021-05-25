На месте недостроенного конгресс-холла будет построен новый знаковый культурный комплекс.
Он будет включать в себя современный концертный зал, просторное выставочное пространство, Дворец бракосочетаний и детский парк. В послании Законодательному собранию губернатор Алексей Текслер  назвал проект нового культурного объекта вместе с аквапарком и новым спортивным городом на Университетской набережной в ряду крупнейших и общественно значимых для региона.