На месте конгресс-холла в Челябинске будет построен знаковый культурный комплекс

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назвал новый объект в ряду важнейших для города

На месте недостроенного конгресс-холла будет построен новый знаковый культурный комплекс.

Он будет включать в себя современный концертный зал, просторное выставочное пространство, Дворец бракосочетаний и детский парк. В послании Законодательному собранию губернатор Алексей Текслер назвал проект нового культурного объекта вместе с аквапарком и новым спортивным городом на Университетской набережной в ряду крупнейших и общественно значимых для региона.