В Магнитогорске реализуют масштабные проекты строительства и благоустройства

Одна из крупных задач — реконструкция аэропорта до 2024 года

В Магнитогорске начинается реализация сразу нескольких крупных проектов по строительству и благоустройству. В ближайшие четыре года в городе возведут комплекс «Притяжение», кроме того, в Магнитогорске отремонтируют аэропорт. Об этом губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил 25 мая во время обращения к депутатам Законодательного собрания Челябинской области.

«Магнитогорск — вторая столица Южного Урала. Для него знаковым станет проект «Притяжение», реализуемый благодаря Виктору Рашникову. Проект объединяет в себе и новую парковую территорию, и новые объекты спортивной, медицинской, образовательной и культурной направленности. Работы здесь уже идут. Это один из самых масштабных проектов комплексной социальной застройки территорий. Общий объем застройки — около 400 гектар. Регион и федеральный бюджет помогают, выделяя средства на строительство дорог, необходимых для реализации этого проекта», — рассказал глава региона.

Также в Магнитогорске построят новый многофункциональный медицинский центр, обновят общественный транспорт, благоустроят набережную на реке Урал и другие объекты, а также продолжат новое жилищное строительство.

«Кроме того, в октябре начнется реконструкция Магнитогорского аэропорта, которая завершится до 2024 года», — отметил в своем обращении Алексей Текслер.

При этом глава региона отметил, что в сфере внимания властей все муниципалитеты Челябинской области, а не только крупнейшие города. В каждом муниципалитете будут реализованы свои проекты развития и появятся новые объекты — знаковые и долгожданные. Губернатор поручил территориальным отраслевым заместителям держать их на постоянном контроле.

Напомним, «Притяжение» — комплекс с медицинскими, музейными, образовательными и культурно-спортивными объектами, пешеходным бульваром, а также искусственным водоемом. Проект реализуют на принципах государственно-частного партнерства. Ключевые объекты планируют построить уже к 2025 году. Комплекс расположат на территории, которая принадлежит металлургическому комбинату. Речь об участке бывшего теплично-садового совхоза им. Ленина. Объем инвестиций ММК составит около 25 млрд рублей.