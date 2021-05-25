Алексей Текслер: «Газ — важный аспект качества жизни»

Губернатор озвучил меры поддержки населению при газификации

В Челябинской области в 2020 году построено 626 километров газораспределительных сетей. Об этом сообщил сегодня, 25 мая, губернатор Алексей Текслер в ежегодном послании депутатам Законодательного собрания Челябинской области. Глава региона подчеркнул, что в области сохранятся активные темпы газификации.

Так, в 2018 году было построено 398 километров сетей, в 2019-м — 437 километров, а в 2020-м — 626 километров газопровода.

«Поддержим субсидиями подключение к газу наиболее нуждающиеся категории граждан: одиноко проживающих пожилых, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами. Это новая мера поддержки, здесь мы идем с опережением федеральных трендов», — сказал Алексей Текслер.

Общий уровень газификации Челябинской области на сегодня составляет 73,6 процента.

