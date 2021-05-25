В Челябинской области увеличат региональное пособие на ребенка

Глава региона отметил, что государственный приоритет направлен на поддержку семьи

В 2021 году состоится индексация региональных выплат, при этом сохранятся новые меры поддержки, которые региональные власти ввели ранее, и будут применяться новые. В частности, будет увеличена сумма регионального пособия на ребенка. Об этом губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил 25 мая, выступая перед депутатами Законодательного собрания региона.

Губернатор напомнил, что была увеличена помощь ветеранам войны и боевых действий, детям погибших защитников Отечества, инвалидам и семьям с детьми-инвалидами, усилена поддержка многодетных семей. Региональный материнский капитал был увеличен почти в два раза. При этом региональные власти расширили варианты его использования и, главное, увеличили число получателей, подняв с одного до двух прожиточных минимумов предел дохода для члена семьи для его получения.

Со следующего года многодетным семьям продлят их статус до достижения старшими из детей 23-летнего возраста, если ребенок продолжает очное обучение.

«Из множества принятых и принимаемых нами решений я говорю именно об этих, потому что они четко отражают наш государственный приоритет на поддержку семьи, которые обозначил в своем послании президент в апреле. За прошедший с его оглашения месяц мы подготовились к предоставлению возврата половины стоимости путевки в детские загородные лагеря. Напомню, это программа запускается по поручению президента и стартует сегодня», — заявил глава региона.

В регионе началась работа по внедрению социального казначейства в отношении областных выплат. Со следующего года планируется полностью перевести на этот формат региональные пособия на ребенка. При этом увеличат саму выплату для большинства ее получателей в несколько раз — до единого размера в 6 тысяч рублей, независимо от очередности рождения. Поставлена задача сделать так, чтобы от родителей требовалось только заявление для подтверждения счета для перечисления денег.

«Вместе с реализацией соответствующих федеральных решений, включая дополнительные детские выплаты по поручению президента, мы всю нашу работу социального направления в области должны подчинить ключевой задаче — поддержке наших семей», — добавил Алексей Текслер.

Напомним, сегодня, 25 мая, губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил перед депутатами Законодательного собрания региона.