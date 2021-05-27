Николай Валуев: «Для меня человек выше природы!»

Депутат Госдумы поддержал проект строительства нового корпуса детской хирургии

27 мая в минэкологии Челябинской области прошла встреча депутата Госдумы, первого зампредседателя комитета ГД по экологии Николая Валуева с общественниками, чиновниками и врачами Челябинской областной детской больницы (ЧОДКБ). Беседа, продлившаяся 2,5 часа, была посвящена дискуссии вокруг проекта нового корпуса детской больницы на земле, исключенной из городского бора, передает корреспондент Первого областного информагентства с места событий.



На встречу с московским гостем пригласили руководство ЧОДКБ, присутствовали первый заместитель министра экологии Игорь Гилев, начальник ГУ лесами Сергей Лавров. Не обошли стороной противников строительства: слово было предоставлено экоактивисту Якову Гуревичу, руководителю фонда «Горожане» Андрею Костенко, депутату Центрального района и активистке этого же фонда Елене Вахтиной.

Сама встреча прошла за закрытыми дверями. Но, по словам депутата ЗСО, руководителя реготделения партии «Зеленая альтернатива» Михаила Махова, большую часть времени врачи ЧОДКБ приводили свои аргументы в пользу строительства в бору. Экоактивисты возражали очень эмоционально. Это отметил и сам Николай Валуев.





«Много было эмоций, которые готовы были выплеснуться, но ваш покорный слуга достаточно успешно их гасил. Хочу призвать всех сдерживать эмоции, вырабатывать какую-то позицию в диалоге, а не просто обвинять стороны в чем-то нехорошем. Констатирую, что все остались при своих мнениях», — объявил зампредседателя думского комитета.

Михаил Махов, давно занимающийся проблемой медицинской стройки в городском бору, рассказал в свою очередь, что на встречах с теми же экоактивистами в ЗСО было разработано девять предложений по самой стройке, компенсационному расширению ООПТ и другим вопросам. По его словам, главное предложение — разработка четкого плана сохранения и преображения этой территории и максимальное расширение охранных зон вокруг памятника природы.

Напомним, о строительстве нового корпуса детской больницы власти впервые заявили в 2019 году. В здании должна базироваться вся детская хирургия, онкогематология, отделение трансплантологии. В декабре 2019 года по решению депутатов ЗСО под строительство корпуса участок челябинского бора в 4,2 гектара был исключен из состава особо охраняемой природной территории регионального значения (ООПТ). Взамен к бору присоединили урочище Монахи и участок в пойме реки Миасс, площадь ООПТ выросла на 59,9 гектара. Однако ряд челябинских общественников выступают против расширения детской облбольницы именно за счет бора, игнорируя тот факт, что в результате площадь «зеленых легких» Челябинска заметно вырастает. Экоактивисты оспаривают решение ЗСО в судах. Завтра, 28 мая, уже в Седьмом кассационном суде должен стартовать очередной процесс по изменению границ памятника природы.

Во время общения с журналистами выяснилось, что Валуев, как руководитель рабочей группы комитета по проблеме особо охраняемых территорий, давно работает над поправками в федеральное законодательство.





«Речь о контроле со стороны федерального центра за тем, что происходит с ООПТ регионального значения. Я считаю, необходимо приходить к тому, чтобы федералы имели возможность напрямую влиять на региональные решения. Министерство природных ресурсов не против такого нововведения, но это не только их касается. Закон должен быть дорегулирован», — объяснил Валуев.

Депутат, по собственным словам, имеет в виду государственную экологическую экспертизу, которую должен проходить каждый проект изменения границ охраняемых территорий. Валуев заявил, что у него масса примеров, когда границы памятников природы изменяют совсем не ради благих целей.

«У нас есть случаи на Дальнем Востоке, в Ростовской и Волгоградской областях, могу очень долго перечислять. Мы обсуждали этот вопрос на рабочей группе (комитета по экологии Госдумы — прим. редакции), но придется рассматривать его внимательнее, дабы не усложнить конструкцию действия закона, но при этом поставить преграду на пути недобросовестных чиновников, которые под негодные цели собираются изменять границы ООПТ регионального значения. Чаще всего это какая-то застройка», — отметил депутат.





Правда, Николай Сергеевич тут же отметил, что под «негодными целями» он подразумевает «элитное коттеджное строительство» или даже «какой-то спортивный кластер» (хотя строить в ООПТ спортивные площадки действующее законодательство не запрещает).

«В данном случае речь о расширении медицинского учреждения. Мое личное мнение, что это крайне необходимо для осуществления более широких полномочий и возможностей по реабилитации, по хирургическому вмешательству для здоровья детей. С этим согласны все, общественность тоже совершенно „за“. Это тот пункт, который всех объединяет. Исходя из того, что я услышал от врачей, строительство должно вестись прямо на примыкающей к больнице территории. Это даст возможность полностью обеспечивать всю необходимую палитру операций. Если корпус будет с отрывом хотя бы в 700 метров, этого нельзя будет организовать. Поэтому я и вспоминаю про федеральный закон. Но чисто мою человеческую позицию я озвучил. Я всегда исхожу из полезности для людей. Для меня человек, хоть я и работаю в „природном“ комитете, выше природы. В данном случае речь идет о детях», — резюмировал Николай Валуев.