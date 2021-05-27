В Челябинске стартовал XII балетный фестиваль имени Екатерины Максимовой

В рамках церемонии открытия на сцене Театра оперы и балета сыграли премьеру феерии «Сказки Гофмана»

В Челябинском театре оперы и балета открыли ежегодный фестиваль «В честь Екатерины Максимовой», основанный примой-балериной Татьяной Предеиной. В этом году на сцене театра выступят труппы из разных городов страны.

Церемонию открытия фестиваля «В честь Екатерина Максимовой» посетила первая леди Челябинской области, Ирина Текслер. Она поздравила гостей и артистов балета с праздником и подчеркнула размах фестиваля в 2021.





— Мы в двенадцатый раз открываем балетный фестиваль и впервые проводим его с таким размахом. На сцене Театра оперы и балета им. Глинки представят свои спектакли балетные труппы из Омска, Йошкар-Олы, Самары, Уфы и Челябинска, крупнейших театров России, — сделала акцент Ирина Текслер.

Традиционно фестиваль открылся премьерой Челябинского театра — на сцене развернулась феерия, оперный балет «Сказки Гофмана» на музыку Жака Оффенбаха. Это новый совместный проект Челябинского театра оперы и балета и французского продюсерского центра Franceconcert, с которым челябинский театр сотрудничает с 2015 года. Спектакль уже играли на европейских сценах, его видел парижский зритель, но в России постановку осуществили впервые.





Несколько вечеров на сцене Челябинского театра будут играть спектакли из других городов. Зрители увидят балет «Эсмеральда», одноактные балеты на основе хореографии Владимира Бурмейстера и Рината Абушахманова, и «Бахчисарайский фонтан». Подробную программу фестиваля можно посмотреть на сайте Театра оперы и балета им. Глинки.