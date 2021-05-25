Челябинский театр современного танца получил диплом Международного фестиваля MONOfest

За моноспектакль «Дюймовочка» Театру Ольги Пона был вручен диплом II степени

Челябинский театр современного танца возвращается с Международного фестиваля MONOfest, состоявшегося на днях в Перми, с дипломом II степени. Так жюри оценило моноспектакль «Дюймовочка» в постановке хореографа Ольги Пона, которая была и художником, и автором идеи спектакля.«Дюймовочка» была поставлена в 2020 году и уже известна челябинскому зрителю. Главную и единственную роль сыграла танцовщица Татьяна Крицкая.