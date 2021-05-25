В Челябинске построят межвузовский кампус

Студенческий городок станет центром притяжения талантливой молодежи

В Челябинске появится межуниверситетский кампус, который объединит потенциал крупных региональных университетов. Сегодня, 25 мая, о его создании заявил губернатор Алексей Текслер, выступая перед депутатам регионального Заксобрания.

«Нынешний год — Год науки и технологий. Сегодня наши ведущие вузы — ЮУрГУ, ЧелГУ, МГТУ имени Носова — укрепляют и объединяют свой потенциал. В начале года они образовали консорциум, который позволит им браться за более масштабные задачи, в том числе в интересах реального сектора экономики. В ближайшие годы, укрепляя этот тренд на синергию межвузовского сотрудничества, предлагаю в Челябинске построить современный межуниверситетский кампус», — обратился к депутатам глава региона.

Создание кампуса правительство региона уже обсуждает с министерством образования и науки РФ, а также с инвесторами.

В открытом студенческом городке нового формата будут современные лаборатории, объекты образовательной и спортивной инфраструктуры. В будущем он станет центром притяжения талантливой молодежи. Кроме того, кампус должен стать значимым элементом архитектурного облика столицы Южного Урала.

«Межвузовский кампус международного уровня по развитию искусственного интеллекта объединит потенциал ЧелГУ и ЮУрГУ. Это принципиально новый формат совместного развития инфраструктуры вузов для решения конкретных научных и образовательных задач. В результате область получит мощнейший IT-кластер с ведущими предприятиями из IT-сферы и высокотехнологичную точку роста на Южном Урале», — считает ректор ЧелГУ Сергей Таскаев.

Ранее он подробно рассказывал о создании кампуса журналистам ИА «Первое областное».