«Трактор» подписал контракт с Виталием Абрамовым

Воспитанник челябинцев вернется в родную команду на два года

Челябинский «Трактор» подписал контракт с еще одним новичком. В состав «Черно-белых» вернулся воспитанник системы нападающий Виталий Абрамов. Соглашение между 23-летним хоккеистом, который последние шесть лет играл в Северной Америке, рассчитано на два года лет. Об этом в среду, 26 мая, ИА «Первое областное» рассказали в пресс-службе «Трактора».

«Виталий Абрамов именно тот хоккеист, который был нам необходим. У него огромный потенциал и большое пространство для роста. Абрамов является воспитанником «Трактора» и одинаково продуктивно действовал во всех лигах, в которых ему довелось играть. Это креативный нападающий, нацеленный на атаку. Он умеет как создать момент, так и завершить его. Мы рады, что Виталий возвращается домой, и уверены, что в «Тракторе» он выйдет на новый уровень»,— рассказал ИА «Первое областное» директор «Трактора» Иван Савин.

Виталий Абрамов — воспитанник челябинского «Трактора». До сезона 2015/2016 23-летний нападающий играл за команды системы «черно-белых», однако затем уехал в Северную Америку. В 2016 году он был задрафтован «Коламбус Блю Джекетс» в третьем раунде под общим 65-м номером. Свой путь за океаном Виталий Абрамов начал в команде «Гатино Олимпикс» из Главной юниорской хоккейной лиги Квебека. Затем он играл за «Викториавиль Тайгерс» из той же лиги и «Кливленд Монстерс» из Американской хоккейной лиги. В сезоне 2018/2019 Виталий Абрамов стал игроком системы «Оттавы Сенаторз», периодически выступая как за основную команду, так и за фарм-клуб.

Добавим, в этом сезоне новичок «Трактора» на правах аренды провел семь матчей за финский «Юкурит». В восьми матчах Виталий Абрамов набрал семь очков при показателе полезности «-5». В 23 играх текущего сезона за «Белльвилль Тайгерс» нападающий отметился 19 очками.

Напомним, «Трактор» в это межсезонье уже усилили несколько игроков из других команд КХЛ. Так, челябинцы заключили контракт с нападающими «Локомотива» Тему Пулккиненом и Владимиром Ткачевым, форвардами «Северстали» и «Авангарда» Кириллом Капустиным, Андреем Стасем и Алексеем Потаповым, защитниками Евгением Куликом и Альбертом Яруллиным и голкипером Эмилем Гариповым.