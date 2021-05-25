Гордума Челябинска утвердила место установки памятника Александру II

Монумент установят на Алом поле

Сегодня, 25 мая, на заседании гордумы обсудили место установки памятника Александру II. Начальник управления культуры Элеонора Халикова предложила возвести монумент на Алом поле, недалеко от Александро-Невской церкви. Эту идею поддержали депутаты: 42 человека проголосовали за установку памятника в этом месте, и лишь один депутат воздержался от права голоса.



Напомним, что история с памятником Александру Невскому развивается с 2019 года. Инициатором установки монумента является Челябинская епархия РПЦ.