Сегодня, 25 мая, на заседании гордумы обсудили место установки памятника Александру II. Начальник управления культуры Элеонора Халикова предложила возвести монумент на Алом поле, недалеко от Александро-Невской церкви. Эту идею поддержали депутаты: 42 человека проголосовали за установку памятника в этом месте, и лишь один депутат воздержался от права голоса.
Напомним, что история с памятником Александру Невскому развивается с 2019 года. Инициатором установки монумента является Челябинская епархия РПЦ.