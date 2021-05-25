На Южном Урале определили яркие медиаперсоны года

Награду за продвижение социальных инициатив получила и первая леди Ирина Текслер

В челябинском гранд-отеле «Видгоф» сегодня, 25 мая, состоялось ежегодное событие для политиков, активистов, бизнесменов, общественников и промышленников региона — «Белый бал», учрежденный медиагруппой «Комсомольская правда». В рамках торжественного мероприятия прошла церемония вручения награды «Медиаперсона года». Свои статуэтки в форме бриллианта получили не только люди, но и животные.

Ежегодная церемония вручения наград самым ярким и открытым для общения с журналистами личностям Челябинской области проходит второй год. Она приурочена ко дню рождения издания. Впервые бал прошел в 2019 году, в прошлом году из-за ковидных ограничений его пришлось отменить. Зато в этом сезоне участники встречи могли насладиться обществом друг друга и порадоваться общественному признанию.

Почетным гостем и номинантом на награду стала первая леди Челябинской области Ирина Текслер. Супруга губернатора Алексея Текслера рассказала, что рада возможности лично познакомиться с героями многих публикаций и сюжетов южноуральских средств массовой информации. Она также подчеркнула, что «Белый бал» — это прекрасная возможность понять, как прекрасна жизнь, живое общение, знакомства. Особенно это ярко выражено на контрасте с прошлогодними пандемийными ограничениями.

«Для публичных персон очень важна оценка журналистов, потому что представители СМИ — люди с гражданской позицией, они предлагают власти увидеть проблемы людей, они находятся в гуще событий. Я разделяю радость всех номинантов премии, тех, кто открыт для общения и выражает свое мнение», — прокомментировала Ирина Текслер событие.

В числе номинантов премии — и мэр Челябинска Наталья Котова. Она посетила светский раут, можно сказать, с корабля на бал — из рабочего кабинета в гранд-отель. На церемонии вручения награды Наталья Петровна не могла не уделить внимание сегодняшнему посланию губернатора Алексея Текслера Законодательному Собранию Челябинской области. В своем выступлении мэр подчеркнула, как ей близка концепция развития области и региона, озвученная губернатором.

«Челябинск будет городом, в котором будет много детей, много семей, которые будут хотеть тут жить», — отметила мэр.

Среди номинантов премии — депутаты ЗСО, бизнесмены и общественники. Свою награду получил и лабрадор Хаммер. В феврале этого года пес стал известен благодаря поддержке создателям центра помощи ретриверам Екатерины и Юлии. Они приютили растолстевшего пса из Уфы и следят за питанием и здоровьем своего большого четвероного питомца.