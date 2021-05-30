На старт «Забег.РФ» в Челябинске вышло около 1200 бегунов

На Южном Урале в 30-градусную жару прошел городской полумарафон

В воскресенье, 30 мая, в Челябинске прошел асфальтовый полумарафон «Челябинские метеориты». Сотни спортсменов приняли участие в забеге даже несмотря на то, что в этот день в городе стояла жара +30 градусов. За состоянием участников следили медики скорой помощи и волонтеры, передает с места события журналист ИА «Первое областное».

Легкоатлеты бежали заранее выбранную дистанцию: 1 км, 5 км, 10,5 км или 21,1 км. Трасса пролегала от ледовой арены «Трактор» по улице Салавата Юлаева через Университетскую Набережную до улицы Северо-Крымская. В часы проведения полумарафона автодороги на всей дистанции перекрыли. Кроме того, вдоль трассы установили несколько пунктов питания с водой и фруктами.

«До 2021 года трасса „Челябинских метеоритов“ проходила по лесопарковой зоне, и впервые в этом году забег прошел в формате шоссейного марафона. Большая часть дистанции пролегает вдоль берега реки Миасс. Трасса выбрана не случайно. Этот район принято считать „новым центром“ Челябинска и одним из экологически чистых его районов»,— прокомментировали организаторы.

Абсолютным чемпионом полумарафона стал Петр Жолнин — мужчина пробежал 21,1 км за 1 час 16 минут 20 секунд. Серебро забрал Петр Огородников — его результат 1 час, 17 минут, 29 секунд. На третьем месте Сергей Холин, он финишировал с результатом 1 час, 17 минут, 42 секунды.

Среди женщин, преодолевших дистанцию 21,1 км, места распределились следующим образом: абсолютной чемпионкой стала Антонина Юшина (1:20:45), на втором месте Гузаль Хакимова (1:24:28), на третьем Марина Афанасьева (1:25:52).

Напомним, что полумарафон «Челябинские метеориты» был проведен в рамках общефедерального проекта «Забег.РФ». В этот день в десятках городах России несколько десятков тысяч любителей бега стартовали в одно и то же время, чтобы преодолеть выбранную дистанцию.