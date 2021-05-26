Кино на свежем воздухе и танцевальные вечера: летний сезон-2021 в челябинских парках

Где можно будет посмотреть кино, заняться танго или поиграть с драконами, рассказываем в подборке

Картинг в Горсаду Пушкина



В городском саду им. Пушкина сейчас идет реконструкция детского парка «У Лукоморья». На территории парка заменят часть аттракционов, а также построят проходную зону от улицы Цвиллинга к театру им. Наума Орлова. Когда завершится реконструкция, обещали сообщить позже.

Интересно, что в этом году на территории парка открылся картинг-центр — год назад центр не работал из-за ограничений по коронавирусу. Кроме того, сейчас в парке готовятся к пушкинскому балу, который пройдет 5 июня, и параллельно планируют проводить мастер-классы по танго. Подробнее о расписании мастер-классов лучше уточнить в группе парка.





Рок-концерты на Кировке

Каждую неделю на Кировке решили проводить рок-концерты. Музыканты челябинской кавер-группы «Наши» выступают на сцене у Главпочтамта по субботам с шести вечера и играют российские хиты.

Помимо них в четверг и пятницу гости смогут услышать артистов объединения «Музыкальный Челябинск». Ребята обычно играют не на сцене, а прямо на пешеходной улице, чтобы быть ближе к своим слушателям.





Зарядка со звездой в Саду Победы

В этом году там открылся новый аттракцион — тематический парк «Земля драконов». Организаторы площадки установили в парке фигуры драконов из популярных фильмов и мультфильмов. Фигуры умеют двигаться и рычать на посетителей. Билет для взрослого стоит 200 рублей, на ребенка с 3 до 10 лет 150 рублей, а вход малышам до 3 лет бесплатно.

Администрация парка подготовила еженедельную программу для гостей. Каждый вторник в кафе "В теньке «проводят танцы для пенсионеров с 16:00, по пятницам в 16:00 на театральной площади играет духовой оркестр, а утром в субботу в 11:00 проводят зарядку с челябинскими звездами спорта.





Кино и духовой оркестр в парке Гагарина

Уже с 1 июня в парке начнет работать летний кинотеатр. По субботам горожане смогут бесплатно посмотреть советскую киноклассику: в программе фильмы «Невероятные приключение итальянцев в России», «Человек с бульвара Капуцинов», «Старики-разбойники», «Мой ласковый и нежный зверь», «Жестокий роман», «Тот самый Мюнхгаузен», «Сказка о Царе Салтане». Ссылка на расписание скоро появится в сообществе парка.

В субботу и воскресенье на сцене Летнего театра все лета будут проводить музыкально-танцевальные вечера для пенсионеров «Для тех кому за...». В субботу с 16:00 до 18:00 бабушек и дедушек приглашают повальсировать под живой вокал, а в воскресенье в это же время для танцоров играет духовой оркестр.

Помимо этого в парке стартовала серия бесплатный тренировок по Zumba. Занятия проводят по воскресеньям в 19:00 там же у Летнего театра.





Скрипач в парке Валентины Терешковой

Все лето в парке Терешковой посетители смогут слушать живую скрипку. По четвергам с 17:00 скрипач Николай Иванов исполняет под аккомпанемент фортепиано русские романсы. В воскресенье гостей тоже ждет живая музыка, но вместо романсов Николай с 16:00 до 18:00 исполняет джазовую и танцевальную музыку.





Батут в парке «Металлург» им. О. И. Тищенко

Аттракционы в парке «Металлург» работают в обычном режиме, есть и новинки. В этом году на территории парка установили большой батут «Подводный мир».





В «Доме аквариум» сотрудники библиотеки № 1 проводят викторины для детей и их родителей. Викторины приурочены к различным праздникам, поэтому вопросы посвящены теме дня. Например, в День России гости смогут проверить свои знания об истории страны. Викторины проводят на первом этаже «Дома Аквариум» по выходным в 13:00.

С 1 июня в парке на воркаут-площадке начнутся зарядки с тренером спортивной школы «Буревестник». Занятия планируют проводить в утренние часы по понедельникам, средам и пятницам. Вместе с ними хотят организовать тренировке по Zumba и спортивной ходьбе.

Каждую неделю жителей района приглашают на танцевальные вечера в парке. Во вторник и в четверг с 16:00 до 19:00 на летней веранде все желающие смогут вдоволь потанцевать, а также поучаствовать в конкурсах и викторинах — на вечера пригласят ведущего.



