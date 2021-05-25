Челябинцам предложили выбрать тему главного ледового городка — 2022

Голосование проходит на портале «Активный житель 74»

На портале «Активный житель 74» стартовал опрос по выбору тематики новогоднего городка на площади Революции. Принять в нем участие может любой желающий, зарегистрированный на сайте «Госуслуги».

«Каждый год на площади Революции возводится главный ледовый городок Челябинска. Жители и гости города активно посещают его с момента открытия и все новогодние праздники. Проект городка будет разработан исходя из предпочтений самих челябинцев. Голосование продлится до 6 июня включительно», — сообщили в мэрии.

В опросе на выбор жителям предлагают пять вариантов тематики ледового городка. Первый — «Время открытий», посвящен 500-летию завершения первого кругосветного путешествия Фернана Магеллана и 150-летию романа «Вокруг света за 80 дней». Второй — «Детские сказки», посвящен писателям-юбилярам (Чуковскому, Кэрроллу, Успенскому, Толстому).

Третий — «Легендарный оркестр», посвящен юбилярам-композиторам (Скрябину, Стравинскому, Василенко). Четвертый — «Сказочный лес», в котором живут герои русских сказок, а подсветка у главного фонтана станет продолжением волшебного леса. Пятый вариант темы для ледового городка на главной площади Челябинска — «Бажовские сказы», посвященный великому автору уральских сказов Павлу Бажову.

Напомним, тема городка 2021 года была посвящена 60-летию полета в космос Юрия Гагарина. В нем было восемь горок: большая горка «Космос», маленькие горки «Сатурн», «Звездолет», «Созвездие Большой Медведицы», «Летающая тарелка», «Буран» и две горки-ловушки «Спутник» и «НЛО». Также посетителей ждали лабиринты, самый большой из них — «Солнечная система». Городок украшали две световые композиции «Тоннель» и «Падающий метеорит».