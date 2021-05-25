«Другого пути нет»: Алексей Текслер попросил южноуральцев сделать прививку от коронавируса

И выразил благодарность жителям области, которые продолжают соблюдать меры предосторожности

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал южноуральцев сделать прививку от коронавируса. Свое обращение к землякам он озвучил во вторник, 25 мая, во время выступления перед депутатами Законодательного собрания региона.

Алексей Текслер выразил благодарность всему медицинскому сообществу региона за тысячи спасенных жизней во время пандемии, а также сказал спасибо простым жителям области, которые до сих пор продолжают соблюдать меры предосторожности и оставшиеся ограничения.

«Опасность остается. Чтобы до конца победить коронавирус, необходима вакцинация. Другого пути нет. Я обращаюсь ко всем жителям Челябинской области: нужно сделать прививку. Она максимально доступна. Уже свыше 230 тысяч наших земляков прошли оба этапа вакцинации, почти 300 тысяч получили первую дозу вакцины. Чтобы сформировать к осени коллективный иммунитет, должно быть привито в разы больше. Решение этой задачи зависит только от нас с вами», — заявил Текслер.

Напомним, жителям Челябинской области сейчас доступны все три российские вакцины от коронавируса: «Гам-КОВИД-Вак» (больше известный под торговой маркой «Спутник V»), «КовиВак» и «ЭпивакКорона».

Привиться от коронавируса сегодня можно:

— в поликлиниках, в ФАПах;

— в челябинской ГКБ № 1 (здесь работает кабинет для тех, кто работает допоздна, — сделать прививку можно поздно вечером и в выходные);

— во время массовых акций в крупных ТРК области;

— во время массовых акций в садовых товариществах;

— во время массовых акций на пешеходной Кировке в Челябинске.