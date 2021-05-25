Алексей Текслер: «В Челябинской области не будет депрессивных территорий»

Губернатор во время обращения к депутатам ЗСО рассказал о мерах поддержки моногородов

В 2020 году в Челябинской области много делалось для решения проблем самых «тяжелых» моногородов — Бакала и Верхнего Уфалея. Так, в Бакале начали восстанавливать обогатительную фабрику. Будет построен мост, объединяющий два района города. Инвестор возведет в Бакале первый физкультурно-оздоровительный комплекс, сообщил во время обращения к депутатам Законодательного собрания региона губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В Верхнем Уфалее тоже строятся новые производства — цинковый электролизный завод и завод стальных мелющих шаров. Потребность в кадрах позволит снизить безработицу, которая в городе очень высокая после закрытия градообразующего «Уфалейникеля». В 2020 году впервые за 30 лет в Верхнем Уфалее построили три новых дома. Еще один объект сдадут в 2021-м.

«Как я и говорил, в Челябинской области не будет депрессивных территорий, региональная власть и бизнес будут совместно работать над этим», — заявил Алексей Текслер.

Также Алексей Текслер во время обращения отметил, что благодаря мерам поддержки промышленности во время пандемии в Челябинской области удалось сохранить 200 тыс. рабочих мест.