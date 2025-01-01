Главные культурные события 2024 года в Челябинске

Музыка под дождем, Неделя моды под сводами Эйфелевой башни и, конечно, Сергей Безруков

ИА «Первое областное» продолжает прошлогоднюю тему с воспоминаниями о крупнейших культурных событиях Челябинской области. Весь год мы рассказывали о важных мероприятиях в сферах культуры, искусства, моды. В телеграм-канале мы запустили опрос, что восхитило южноуральцев больше всего. Здесь же напомним, какие яркие мероприятия мы с вами успели увидеть.

Открытие мастерской «Культурный слой»

Кураторы проекта по восстановлению старинных домов «Том Сойер Фест» открыли в Челябинске пространство, где можно научиться реставрации, посетить творческую лекцию, мастер-класс или фестиваль локальных сообществ. Локация быстро набрала популярность: челябинцы приходят сюда, чтобы научиться восстанавливать деревянные наличники и советские стулья, общаться со специалистами в сфере охраны культурного наследия, купить керамику или одежду местных брендов.

За год в доме на Труда, 89, провели и несколько крупных фестивалей («Соседи снизу», «Общее место») и открыли выставку «Общедомовые правила».

Неделя моды под сводами Эйфелевой башни

Грандиозный фешен-показ прошел в селе Париж. Свои коллекции представили местные талантливые дизайнеры, а специальным событием мероприятия стал показ Ольги Маляровой, финалистки проекта «Подиум», участницы многих выставок в Париже, Милане и Токио.

Свои авторские коллекции представили уральские дизайнеры, среди которых были KOTOVA, Маруся Боярова, PASESHNIK, ЭтноFresh, DAO и другие.

К слову, начинать лето с fashion-показа в селе Париж станет новой традицией Челябинской области.

Концерт классической музыки «Курчатов фест»

В прошлом году фестиваль только стартовал — и сразу получил поддержку челябинцев. Тогда же губернатор Алексей Текслер объявил, что «Курчатов фест» будет ежегодным.

На этот раз фестиваль классики под открытым небом был двухдневным. В первый вечер дали джазу Лариса Долина и слепой пианист Олег Аккуратов. В сопровождении симфонического оркестра и четырех тысяч зрителей они исполнили знакомые и любимые композиции.

Во второй день звучали голоса звезд мировой оперной сцены — Ильдара Абдразакова и Елены Стихиной. Погода преподнесла неприятный сюрприз, и зрители мокли под дождем — но не ушел никто. В плащах и дождевиках четыре тысячи зрителей приобщались к знаменитым оперным произведениям.

Фестиваль мировых премьер музыкальных театров

В Театре оперы и балета стартовал новый проект. Театры, в которых есть уникальные для России постановки, позвали на челябинскую сцену. Например, екатеринбургский театр презентовал гипно-оперу о жизни Махатмы Ганди, а артисты из Чувашии — спектакль, частично написанный нейросетью. А наш фотокорреспондент заснял показы спектаклей «Мата Хари», «Пушкин. Сны после жизни», «Бесприданница», «Первый бал Наташи Ростовой» и некогда утерянной оперы «Иван Грозный».

К слову, директор челябинского театра имени Глинки объявил, что фестиваль получит второй сезон в 2025 году.

Выставка «В фарватере Айвазовского»

Настоящий фурор среди южноуральцев произвела выставка маринистики в Музее изобразительных искусств. Очередь растягивалась на улицу — столько было желающих посмотреть на работы из собрания Центрального военно-морского музея Санкт-Петербурга.

Полотна Айвазовского, Беггрова и других мастеров живописи увидели рекордные 35 тысяч человек (выставку «От барокко до бидермайера» посмотрели, к примеру, только 8 тысяч зрителей). Но на этих цифрах не останавливаются — директор музея Станислав Ткаченко надеется побить рекорд на выставке «Амазонки русского искусства».

Литературный форум «Рыжий фест»

В 2024 году традиционный челябинский книжный форум отметил юбилей — 5 лет. Основные мероприятия трехдневного фестиваля посвятили поэту Борису Рыжему, в честь которого и назвали ежегодный праздник литературы.

В этом году на «Рыжий фест» приехали писатели Леонид Юзефович, Яна Вагнер, Екатерина Манойло, Виктор Ремизов, Ульяна Бисерова, Ася Лавринович, авторы из Донбасса, актер Евгений Алехин. С кем-то мы смогли пообщаться с глазу на глаз, чьи-то выступления послушали вместе с полным залом фанатов.

На этом история «Феста» не останавливается. Организаторы пообещали, что в сентябре нас ждет шестой сезон литературного форума. Вместе с ним — еще больше топовых авторов, мероприятий и книжных издательств.

Открытие драмтеатра спустя два года капитального ремонта

Самое ожидаемое событие для любителей классических спектаклей. Как рассказывали нам челябинцы, спектакли драмы на других площадках — совсем не то. И поэтому 104-й театральный сезон был настолько долгожданным, ведь начался в родных стенах. Начали, к слову, с премьеры — шекспировского «Короля Лира».

Из главных изменений: знаменитые красные кресла в фойе сменились на серые и бордовые, добавили места в буфете, добавили декоративные инсталляции в пролетах, создали «звездное небо» и изменили зрительный зал до неузнаваемости.

Фестиваль «Соломенный жаворонок»

Раз в два года в Челябинск «прилетает» фестиваль кукольных спектаклей для взрослого зрителя «Соломенный жаворонок». И каждый раз — событие. Театр кукол имени Вольховского, который в очередной раз принял гостей из разных уголков страны и мира, в этом году тематикой фестиваля выбрал морские приключения.

Челябинцы показали спектакли «Дон Жуан» (театр Вольховского) и «Топ-топ» (дуэт NEBOLET). Были и гости из Москвы, Саратова, Алматы… А лично нас поразили вологодская постановка о буллинге в школе и театр полотенец от артистов из Шанхая.

Мозаичное панно на улице Коммуны

Яркой мозаикой украсили проблемную арку дома № 69 на улице Коммуны. Там, где были реклама наркотиков, граффити и маты, появилась мозаика в виде символов города и просто милых котиков. В течение полутора лет мастера выкладывали панно из кусочков стекла, чтобы потом собрать в каком-то важном для города месте — проходном, но при этом мрачном, которое можно было бы оживить и украсить. Изначально хотели сделать панно на проспекте Ленина, неподалеку от педагогического университета, но все сложилось так, что локацией для проекта «Яркий след» стал бульвар Славы.

Здесь появились верблюды, достопримечательности Челябинска, логотип «Трактора», парки. Даже герои разных компьютерных игр и «Хэллоу Китти».

Возвращение «Челябинской Квартиральни»

Походы по мастерским художников в Челябинске запустили в третий раз, но в этом году — в два уик-энда. Привычные квартиры и мастерские керамики не сменились, но дополнились галереей у морга, лабораторией проявки пленочных снимков, выставкой современного искусства, крохотным кабинетиком посреди промзоны.

Челябинцам подарили занятие на выходные и проходку в святая святых деятелей современного искусства. К слову, сейчас организаторы запустили серию новых встреч, на этот раз с коллекционерами.

Премьера сериала «Плевако» в Троицке

Если в прошлом году исторический детектив о знаменитом адвокате еще только снимали в Челябинской области, то в этом — уже презентовали.

Во время премьерного показа первой серии картины актер восхитился своим героем, его мастерством, способностью к импровизации и заразительными речами. Сергей Безруков выразил надежду, что просмотр сериала заинтересует зрителей и они захотят узнать больше о жизни Федора Плевако.

Также Сергей Безруков пообещал подарить Троицкому музею костюм со съемок и привезти в область свой спектакль «Капитанская дочка». К слову, на малой родине Плевако появится экскурсионный маршрут по местам адвоката.

А нашу редакцию больше всего поразила грустная кошка Маруся, которая не увидела премьеру.

Открытие малой сцены в Камерном театре

Артисты Челябинского Камерного театра решили осваивать новые форматы общения со зрителем и открыли пространство на втором этаже здания. Отныне здесь будут выступать студенты института культуры, а артисты Камерного — проводить творческие встречи.

На 2025 год у театра, к слову, еще большие планы: актеры хотят вскрыть историческое подземелье под зданием и приспособить его под еще одну необычную площадку.

В нашем телеграм-канале челябинцы выбрали фаворитами Парижскую неделю моды, фестиваль мировых премьер и открытие драмтеатра. Оставить свой голос можете и вы.

Материал создан ИА «Первое областное».