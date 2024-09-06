В Челябинске открылась выставка, посвященная маринистике

Боголюбов, Бенуа, Беггров и, конечно, король морского пейзажа Айвазовский

Количество посвящающих себя искусству маринистики невелико. Среди небольшого числа художников этого направления нетрудно выделить выдающихся мастеров — их назвать легче, чем всех гениев-портретистов или всех гениев батального жанра. И в первую очередь, конечно, на ум приходит Айвазовский — на его фоне остальные просто меркнут. Но есть и другие мастера. Чтобы познакомить челябинцев с искусством и его представителями, и организовали выставку «В фарватере Айвазовского» в Музее изобразительных искусств. Чем удивляют зрителей — в нашем фоторепортаже.

Всего на выставке представлено 36 картин. Скажете: «А почему так мало?» Потому что большинство из них — крупноформатные, занимающие по полстены. Выставочный зал архитектора Александрова просто не смог бы принять больше.

Почему принять? Потому что из собрания челябинского музея представлено всего четыре картины, остальное привезли из Центрального военно-морского музея Санкт-Петербурга. Это уже не первый совместный проект: сотрудничество музеев началось ровно 10 лет назад, в 2014 году. Совместную экспозицию этого года называют продолжением проекта.

«Это третий совместный проект челябинского и Центрального военно-морского музеев. Часть работ из Санкт-Петербурга была снята прямо с постоянной экспозиции. Для любого музея всегда большая проблема — оставлять свои основные экспозиционные площадки без каких-то картин. Но это произошло, потому что коллегам понравилась идея выставки. Мне кажется, нам вместе удалось создать не только красивую, яркую и вызывающую искренние эмоции выставку, но и очень содержательную и информативную экспозицию. Она достаточно полно повествует об истории отечественной маринистики», — рассказывает директор Челябинского музея изобразительных искусств Станислав Ткаченко.

Распределили картины по направлениям: в одной части романтическое, в другой — историко-документальное. Также залы делятся по авторам: где-то только Айвазовский, где-то только Беггров, в некоторых залах несколько авторов вместе. Всего представлено 13 маринистов, двое из них наши современники, они сотрудники художественной студии Центрального военно-морского музея.

Почти все картины относятся к XIX веку, хотя встречается и двадцатый, и двадцать первый. В некоторых залах годы будто специально смешали: яркое определили к яркому. Здесь нет айвазовских кораблекрушений и моря-убийцы, а работы отдают новаторством и внешне отличаются от других на выставке. Картины 10-х годов нашего века на удивление напоминают соцреализм. Да и работы конца XIX-го выглядят уж больно современно: вот тут даже Адмиралтейство в центре Питера будто подсвечено современной иллюминацией.

Авангард выставки, конечно, Айвазовский. Всего представлено восемь его картин, две — «Шторм» и «Прощание» — из собрания челябинского музея. Все они так изображают море, что кажется, будто смотришь из иллюминатора корабля: чувствуешь и звук, и цвет, и даже запах волн.

Подготовили по такому поводу и мерч. Главный — тельняшки. Так челябинцы смогут не только вдохновиться стихией, но и почувствовать себя моряками. А увидеть шедевры можно до 8 декабря.