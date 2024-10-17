«Йо-хо-хо, и бутылка рому!»: по‑пиратски лихо открылся кукольный фестиваль в Челябинске

Артисты примерили тельняшки, выучили азбуку Морзе и поменяли имена на пиратские клички

Вроде на улице не весна, а в Челябинск прилетели жаворонки. Точнее, всего один. И не живой, а кукольный. Ведь «Соломенным жаворонком» зовется традиционный фестиваль кукольных спектаклей для взрослых, который раз в два года проходит в столице Южного Урала.

Спектакли для взрослых — не показатель, что их создатели и зрители не умеют смеяться и радоваться, как дети. Вот и долгожданное открытие «Жаворонка» проходило под несмолкаемым шквалом аплодисментов и заразительного смеха. Театр кукол имени Вольховского, который в очередной раз принял гостей из разных уголков страны и мира, в этом году тематикой фестиваля выбрал морские приключения. Артисты будто решили отдаться этому течению юмора, свободы и нахальства, мол, посмотрите, очень-то мы смешные пираты.

В фойе установили настоящую палубу корабля, с которой вещал главный режиссер театра Александр Борок. Вместе с артистами он шутил, подзадоривал публику и вводил в атмосферу баловства. Актеры даже успели спеть песенку на мотив прилипчивого «Синего трактора», который все едет по полям.

«Наша фестивальная баржа сдвинулась с места! Добро пожаловать, друзья!» — объявил Александр Борок перед тем, как двери зрительного зала открылись.

Но куда уж без серьезных пиратов. Точнее, без экспертного жюри фестиваля. Член коллегии критиков, главный режиссер московского театра Образцова Борис Константинов (которому на бейдже подписали шутливое «Капитан Нечерная борода») поделился, что из года в год фестиваль разный, спектакли очень меняются под влиянием моды. И пока определенного фаворита у критика нет:

«Я жду спектакль, который заставит меня забыть, что я критик, и превратит меня в простого зрителя».

Стартовал фестиваль сразу с постановки. Челябинский театр Вольховского представил мелодраму «Дон Жуан». И вроде сюжет о ловеласе стар как мир и никаких сверхосовремененных деталей в постановку не добавляли (кроме разве что аппетитного бургера и картошки фри, которые жадно поедал главный герой на сцене), но история об эгоисте и совратителе цепляет.

Помимо актеров, на сцене все время кружатся деревянные манекены. И если поначалу кажется, что их двигает артист на сцене, то позже понимаешь — механизм скрыт. Вот только разбираться как — не хочется. Хочется, улыбаясь, следить за деревянными куклами-женщинами, которые, как по волшебству, открывают рот, скользят по сцене и вновь и вновь пытаются удержать свободолюбивого красавца, которому никогда не будет достаточно одной девушки.



Постановка основана на текстах сразу нескольких писателей, обращавшихся к теме Дон Жуана: Байрона, Гофмана, Мериме. Как и у Мольера, в конце героя настигает небесная кара — каменная статуя командора, некогда убитого ловеласом в поединке, неизвестным образом оживает, сжимает руку Дон Жуана и…

И на сцену выходят актеры, из-за кулис озвучившие своих деревянных (и одного каменного) персонажей. Они не видят Дона Жуана, повторяют свои диалоги, будто во время читки. И никто не сожалеет о смерти распутника. Разве что только его слуга Сганарель — кто же теперь выплатит его жалованье?..



