Покорившая соцсети кошка с премьерного показа «Плевако» грустила потому, что ее никто не кормил

Пятнадцатилетняя Маруся любит внимание, но на этот раз оно все досталось Сергею Безрукову

Звездой премьерного показа первой серии «Плевако» в Троицке стал не только Сергей Безруков, но и рыжая кошка, снимки которой разошлись по разным информагентствам. Мы узнали, как она попала на встречу с артистом и почему была такой грустной.

Героиня фото — 15-летняя кошка Маруся. Она живет на кафедре незаразных болезней имени профессора Кабыша в Южно-Уральском государственном аграрном университете в Троицке. Сотрудники вуза называют ее дочерью кафедры: Марусю кто-то подкинул в университет еще котенком, а преподаватели приютили бедное животное. Сначала кошку просто подкармливали, потом стерилизовали и пытались пристроить, но в конечном итоге оставили.

«Маруся считает себя самой важной персоной и горделиво ходит по второму этажу вуза. Больше всего она обожает деканат и бухгалтерию», — поделились с нами.

Рыжая хозяйка вуза очень любит есть и греться на теплом подоконнике. Но вчера ей не повезло ни с одним из этих пунктов: с окна на кафедре сотрудники ее «вежливо попросили», чтобы закрыть кабинет и пойти на премьерный показ. А многочисленные шумные толпы зрителей только и говорили, что о «Плевако» да Сергее Безрукове, а на Марусю не обращали внимания. И, к сожалению, не угощали ее ничем вкусным.

P. S. Просим не бояться за настроение Маруси. Ее накормили, нагладили и пустили спать на любимое место.