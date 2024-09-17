Челябинка написала книгу о геноциде в Руанде

Одиночество, вина выжившей и жизнь подростка после страшной трагедии

У челябинской писательницы Ульяны Бисеровой выходит новая книга — «Таракан из Руанды». Тираж пришел из типографии, и уже 28 сентября на литературном форуме «Рыжий фест» автор вместе с редактором презентует работу. Мы узнали у Ульяны, почему в литературе необходимо обращаться к теме геноцида и военных конфликтов и сложно ли писать от лица подростка-африканца, если ты не был свидетелем страшных событий.

Для начала расскажем, о чем книга. «Таракан из Руанды» — историческая повесть, в которой рассказывается о судьбе девочки-подростка на фоне последнего геноцида ХХ века. Как гласит аннотация, жизнь Оливии Каремера поделилась на «до» и «после» из-за событий в родной Руанде, но память упорно возвращает ее в тот год, когда на улицы маленького африканского государства выплеснулась ненависть и злоба, взращенная годами.

Казалось бы, недетская тема от лица ребенка. Но и книга издана в издательстве «Абрикобукс», специализирующемся на литературе для школьников, а возрастной ценз у «Таракана из Руанды» — всего 12+. Почему и как это удалось совместить?

— Почему вы решили обратиться к темам геноцида и такой далекой африканской Руанды?

— Действительно, когда речь заходит о геноциде, то в первую очередь в памяти всплывают преступления фашистского режима в Германии. История геноцида в маленькой стране в сердце Африки, когда за три месяца было истреблено около миллиона мирных жителей, гораздо менее известна. Мне кажется важным, чтобы мир помнил и об этом.

— Сложно ли было писать о другой стране? От лица африканского подростка, пережившего страшные события? Здесь ведь и разность менталитетов, традиций, жизни и необходимость глубокого погружения в чужую культуру.

— Это вымышленная история, которая происходит в реальных исторических декорациях, поэтому, конечно, было крайне важно сохранить достоверность. Я читала много книг и публикаций не только о геноциде в Руанде, но и о культуре, традициях и верованиях этой страны, даже сборники народных сказок и кулинарные книги. Вместе с тем, как мне кажется, трагедия народа, связанного языком, религией, верованиями, веками истории, родственными связями, в конце концов, который оказался в огне и ужасе братоубийственной войны, близка и понятна в общечеловеческом смысле. Мне было важно показать это через оптику ребенка. Оливия Каремера — моя ровесница: в 1994 году ей, как и мне, было двенадцать — мы слушали одну и ту же музыку, переживали из-за школьных отметок, мечтали завести настоящих друзей. Но ее детство было перечеркнуто войной, которая лишила ее семьи, дома и родины.

— Для кого эта книга — для подростков, взрослых? Для тех, кто знает историю и тематику военных конфликтов, или любого человека, которому просто близко одиночество?

— Эта книга, как мне кажется, подходит для семейного чтения и может стать удобной отправной точкой для разговора о буллинге, о дружбе и семье, о поиске своего пути.

— Почему в названии книги слово «таракан»? Главной героине приходится выживать, как таракану?

— «Инъези» — это значит «таракан» на киньяруанда. Так называли представителей народности тутси сторонники военизированного народного ополчения. Это книга о человеческом достоинстве, о неразрывной связи со своим народом и своей землей.

— Такой богатый иллюстративный материал — до сих пор редкость для книг. Почему решили, что необходимо добавить рисунки?

— Все книги издательства «Абрикобукс» выходят с замечательными иллюстрациями. То, как эту историю увидела художник-иллюстратор Вика Голубева, отличается от образа, который сложился в моей голове, и это, как мне кажется, прекрасно — у истории появился новый смысловой пласт.

— Вы назвали геноцид в Руанде последней катастрофой XX века. Вы подразумеваете это последним крупным актом истребления народности или в целом из разных возможных событий — войн, взрывов, техногенных катастроф?

— Да, речь идет о гуманитарной катастрофе, которой, безусловно, является геноцид. Война, межнациональная рознь страшнее любой техногенной катастрофы.