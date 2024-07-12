Дали джазу! «Курчатов фест» в Челябинске открыли Лариса Долина и Олег Аккуратов

Они выступали в сопровождении симфонического оркестра Челябинской области

Больше четырех тысяч зрителей в периметре и еще несколько сотен — за ним. В Челябинске громко стартовал первый «Курчатов фест». Прошлогодний праздник у подножия памятнику знаменитому физику был «нулевым», обозначили знающие люди. О том, как рождалась новая культурная традиция, — в нашем фоторепортаже.





Если в прошлом году музыка под открытым небом звучала только один вечер, то в этом году фестиваль сделали двухдневным, причем с выбором артистов угодили как любителям классики, так и приверженцам эстрадной и джазовой музыки.





Первый «Курчатов фест» в Челябинске открыли народная артистка России Лариса Долина и пианист, джазмен, вокалист и импровизатор лауреат международных конкурсов Олег Аккуратов.





В сопровождении симфонического оркестра и четырех тысяч зрителей они исполнили знакомые и любимые композиции.





Кстати, за дирижерским пультом был Михаил Перевалов. И Лариса Долина отдельно отметила качество звучания оркестра:

«Оркестр очень красиво звучит, соблюдает все нюансы, нет излишней громкости — очень плавное, красивое звучание, которое бальзамом ложится на уши».





Среди зрителей были в том числе губернатор Челябинской области Алексей Текслер и гость второго дня фестиваля оперный певец Ильдар Абдразаков.









После окончания концерта глава региона поднялся на сцену, чтобы вручить цветы народной артистке и лично поблагодарить за шикарное открытие.

«Хотел бы сказать от всех нас слова благодарности Ларисе Долиной — великолепной, замечательной, потрясающей! Великолепному, невероятно талантливому Олегу Аккуратову. И конечно, сердце нашего фестиваля — это наш симфонический оркестр», — сказал Алексей Текслер.





Он также поздравил челябинцев с рождением новой культурной традиции региона.

«Теперь уже точно мы с вами каждый год будем проводить эти фестивали, и я вас с этим сердечно поздравляю», — обратился губернатор к горожанам.

Добавим, телеканал ОТВ вел прямую трансляцию с «Курчатов феста». Сегодня праздник музыки продолжат звезды мировой оперы Ильдар Абдразаков и Елена Стихина.