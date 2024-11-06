В Челябинском Камерном театре открывается малая сцена

Мини-зал расположится на втором этаже здания

С 9 ноября в Камерном театре Челябинска заработает новая сцена. Небольшой зал на 40—50 зрителей будет находиться на втором этаже театра.

Как поделились в Камерном, на площадке покажут работы студентов четвертого курса института культуры. Молодые артисты представят две учебные постановки: «Собаку» (9 и 19 ноября) и «Монотонию» (26 ноября).

Инициатором открытия второй сцены стал режиссер Камерного Олег Хапов. По его словам, такие показы позволят расширить аудиторию театра и раздвинуть рамки театральной деятельности.

«Планируем отремонтировать площадку, установить новое оборудование и в перспективе сделать сцену-трансформер. Хотелось бы, чтобы малая сцена действовала на регулярной основе. Студенты дают задел, потом будем проводить читки, показывать самостоятельные актерские работы», — рассказал Олег Хапов.

Спектакль «Собака» расскажет историю загадочного больного животного. Его в привокзальный медпункт приносит мужчина и просит проверить здоровье, ведь у собаки «очень грустные глаза». Так начинается знакомство героев спектакля, а продолжается откровенным разговором о жизни и о себе.

«Монотония» — пьеса, состоящая из бытовых звуков и ремарок, которые раскрывают жизнь главного героя, пытающегося вырваться за пределы монотонных будней.

Напомним, студенты-актеры активно принимают участие в работе Камерного театра: участвуют в перформансах, экскурсиях. Прошедшим летом они сыграли в театральных эскизах лаборатории «ГоГоГо».