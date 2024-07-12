Музыка под дождем: второй день «Курчатов феста» челябинцы запомнят надолго

За пару часов до open air концерта в городе прошел ливень

«Спасибо, спасибо, зритель, что в этот вечер не ушли домой!» Такие строчки на мотив знаменитой «O Sole mio» исполнили в финале концерта второго фестивального дня «Курчатов феста» Ильдар Абдразаков и Елена Стихина, восхитив челябинцев, которым непогода не помешала прийти на концерт и выслушать все до последней ноты.

Вечер 12 июля стал поистине незабываемым: дождь не стал препятствием ни для артистов, ни для четырех тысяч зрителей, которые почти три часа наслаждались музыкой и шикарными оперными голосами мировых звезд в сопровождении симфонического оркестра Челябинской области. За дирижерским пультом был худрук Московского симфонического оркестра Иван Рудин. Вел концерт — музыковед и блестящий лектор Ярослав Тимофеев.

После того как отзвучали последние ноты, на сцену со словами благодарности поднялся один из вдохновителей фестиваля — глава региона Алексей Текслер:

«Очень рад, что на эти несколько дней Челябинск, безусловно, стал культурной столицей страны, а может, и мира — благодаря такому замечательному зрителю и нашим великолепным артистам», — сказал он.

Также губернатор напомнил, что в этом году симфоническому оркестру Челябинской области исполняется пять лет, и предложил почтить память основателя оркестра Адика Абдурахманова:

«Адик Аскарович всегда будет в нашем сердце».

Ильдар Абдразаков также поблагодарил организаторов за поддержку культуры в регионе, признался, что был счастлив выйти на эту сцену, к такому чуткому зрителю и попросил разрешения исполнить еще одну песню, на что получил восторженный рев зрителей — несмотря на похолодание и позднее время. «Подарочным» стал романс «Очи черные».

Напомним, открывали программу «Курчатов феста» народная артистка России Лариса Долина и пианист, джазовый импровизатор Олег Аккуратов.