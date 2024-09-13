В Челябинске показали балетную интерпретацию «Бесприданницы»

Песню о мохнатом шмеле никто не исполнил

Языком танца заговорила пьеса Александра Островского «Бесприданница». И пускай в Челябинском театре оперы и балета премьерный показ состоялся в 2022 году, на днях она показала себя по-новому. Постановку представили на фестивале мировых премьер, и к этому событию подготовили несколько изменений. Рассказываем и показываем в фоторепортаже.

Уникальность постановки «Бесприданница» в том, что челябинский театр первым в мире решился перенести произведение в танец. Идея постановки спектакля принадлежит советскому и российскому режиссеру и сценаристу, создателю жанра фильма-балета Александру Белинскому.

Музыку для «танцевальной экранизации» сочинил композитор Владимир Баскин. Именно он добавил в спектакль романс «Не искушай меня без нужды», который поет Лариса в пьесе Островского.

«Несмотря на то что костюмы отсылают к концу XIX века, мы не рассказываем абстрактную историю людей, про которых ничего не известно. Такая трагедия может произойти в любое время и в наши дни тоже. Поэтому у нас современная музыка, и мы не идем в сторону портретных характеристик Островского, а выявляем человеческие качества персонажей в спектакле», — рассказывала хореограф-постановщик Мария Большакова.

На фестивале мировых премьер музыкальных театров России в балете «Бесприданница» случились два дебюта: Алексей Шакуро исполнил роль Паратова, а Валерий Целищев — Карандышева.

Напомним, фестиваль подходит к своему завершению. В субботу и воскресенье, 14 и 15 сентября, челябинцам покажут мюзикл «Первый бал Наташи Ростовой» Хабаровского краевого академического музыкального театра. А 29 сентября гости из Москвы представят балет «Пушкин. Сны после жизни».