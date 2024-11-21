В Троицке запустят экскурсии по местам Федора Плевако

Локации можно будет посетить в теплое время года

Троицкий краеведческий музей разрабатывает туристический маршрут по местам съемок сериала «Плевако», посвященного уроженцу города — известному адвокату Российской империи. Проводить экскурсии планируют весной и летом. Об этом корреспонденту ИА «Первое областное» рассказал заместитель директора по научной работе Николай Шувалов.

«Когда сериал окончится, у нас уже будет разработан туристический маршрут по местам съемок „Плевако“. Изюминкой, фишкой будет показ предметов, связанных с Плевако, в том числе костюма. Съемочная группа частично оставила реквизит. Он на балансе музея. Любой может сфотографироваться с будкой, например. Это будет весна-лето»,— сказал представитель музея.

Кстати, ему на съемках сериала в Троицке досталась роль чиновника, помощника губернатора, который в 1903 году вручил Федору Плевако звание почетного гражданина города и фотоальбом. Сборник снимков потомки знаменитого адвоката передавали в дар Троицкому краеведческому музею.





Добавим, во время презентации сериала в Троицке Сергей Безруков заявил, что подарит музею костюм Федора Плевако. Какой именно, не уточнялось. Нарядов было задействовано много. В любом случае артефакт займет достойное место в экспозиции музея, отметил Николай Шувалов.

В Троицком краеведческом музее есть небольшая экспозиция, посвященная Федору Плевако, — фотография, описание судебного дела, которое было в Троицке, разные личные предметы — книга с дореволюционными речами, газетные вырезки, статьи. Обычно они хранятся в фондах, но время от времени выставляют в экспозицию. Например, на даты, связанные с самим адвокатом, на день юриста.





Федор Плевако родился в апреле 1842 года. В Троицке он учился в приходской и уездной школах. В девятилетнем возрасте Федор Плевако вместе с семьей переехал в Москву, где поступил в коммерческое училище. А в 1864 году окончил юридический факультет Императорского Московского университета.

«Едва ли я увижу тебя, да если и увижу, мало осталось в тебе старого, дорогого... вместо, приходского и уездного училищ ты украсился классической мужской и женской гимназиями, реальным училищем. На скамьях твоих школ сидят рядом с русскими юношами и девушками татарские, киргизские и башкирские дети и соревнуются в успехах с коренным населением... И хочется, и страшно мне повидаться с тобой после полувековой разлуки...»— из воспоминаний Федора Плевако о родном городе.





В честь Федора Плевако в Троицке названы улица и аудитория филиала ЧелГУ, где обучают юристов. На здании бывшего окружного суда, а ныне администрации, установлена памятная доска. Возле ЧелГУ и внутри администрации находятся бюсты. Дом, где жил прославленный адвокат, сохранился. Судя по метрикам, это именно он.