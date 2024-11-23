Сергей Безруков раскрыл, какую серию «Плевако» полностью сняли в Троицке

Премьера уже состоялась

Сергей Безруков, сыгравший знаменитого адвоката XIX века Федора Плевако, рассказал зрителям, какую серию полностью сняли в Троицке — городе, где родилась и провела детство легендарная личность.

«Опережая события, скажу, что финал последней, десятой серии, происходит на его родине. В натурных и заявочных планах занято много горожан, а губернатора играет актер челябинского театра Сергей Акимов»,— уточнил Сергей Безруков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Актер добавил, что атмосферу Москвы XIX века помогли воссоздать не только тематические декорации, но и красивые уютные улочки Троицка — города, который известен как «музей под открытым небом».

Премьера сериала «Плевако» состоялась 21 ноября в Троицке. На историческую родину адвоката приехал Сергей Безруков, сыгравший главную роль. Актер поделился с горожанами своими эмоциями от съемок, от героя и, конечно же, от города. Смотрите наш фоторепортаж.