Зрительный зал челябинского драмтеатра изменился до неузнаваемости

Детально разбираемся, что обновилось в здании за два года

После двухлетнего капитального ремонта Челябинский театр драмы распахнул свои двери для зрителей. И если снаружи изменений не заметно (хотя, проходя мимо здания вечером и заглядывая в окна на яркий свет обновленных ламп, ловишь себя на мысли, что картинка уже завораживает), то внутри поменялось многое.

Экскурсию нам проводила директор театра Елена Петрова. Она рассказала, что главные изменения произошли в зрительном зале, буфете и фойе театра. А мы решили не просто перечислить, но и собрать наглядные карточки «было — стало».

Красные кресла сменились на серые и бордовые, а на потолке засияло звездное небо

Начнем сразу с главного входа и первого, что видит зритель, — гардероба. Тут поменяли стойку, повесили новые современные лампы. Для работников гардероба сделали теплый пол — холодный мрамор больше не страшен.

«Ремонт делали в стиле постмодернизма, в стиле театра. Он славится синтезом камня, стекла, металла», — рассказала Елена Петрова.

Спускаемся в буфет на минус первый этаж. Помните эти бесконечные толпы в антракте за бутербродом с красной рыбой и шампанским? А когда-нибудь сталкивались с тем, что за короткий антракт нужно успеть сюда, а потом в уборную? И там тоже километровая очередь, тянущаяся по лестнице на этаж ниже. Теперь эта проблема станет не такой страшной.

Было:

Это, правда, кафе под крышей, а не в подвале, но концепция столов и стульев там была такая. Фото драмтеатра

Стало:

В буфете поставили новую стойку и увеличили места для кассиров. Вокруг тоже добавили современных ламп и деталей интерьера. Убрали мягкую зону, но поставили много высоких барных столиков и низеньких с креслами. Прямо перекус на любой вкус — кто-то любит постоять, кто-то расслабиться с фужером в кресле.

На минус первом этаже появились и новые туалетные комнаты, которых здесь никогда не было. Ждем уменьшения очередей в антрактах.

Поднимаемся по лестнице сразу на второй этаж. По пути замечаем необычные ниши, в которых спрятались карнавальные маски, декоративные инсталляции с гримерными столиками. Как рассказала Елена Петрова, здесь предполагалось место для подъемников из буфета, но их никогда не использовали. Во время капитального ремонта их решили приспособить под что-то необычное и привлекающее внимание. На верхних пролетах рядом с такими нишами установили проекторы, на которых будут крутить информацию об истории театра и репертуаре.

Со второго этажа взгляд невольно падает на шикарные люстры и светильники — то, за что многие любят интерьер Драмы. Но теперь к ним добавился и потолок, подсвеченный маленькими круглыми лампочками. При взгляде на них создается впечатление, что это крохотные звезды, только усыпавшиеся не небо, а потолок здания. К слову, отреставрировали и все люстры. Рабочие предельно аккуратно снимали каждую блестящую подвеску и затем так же по одной возвращали на место — представьте, сколько времени на это ушло!

Было:

Фото Драмтеатра

Стало:

В холлах и рекреациях обновили стены. Со светло-коричневых панели сменились на цвет ярко-красного дерева — идеально в тон перилам, массивным дверям, ведущим в зрительный зал, и новым креслам. К слову, все это тоже отреставрировали: деревянные детали стали темнее и «глубже» по цвету, а балясины засверкали золотом.

Было:

Стало:

К слову о фасадах. На этажах на их красном фоне развесили фотографии артистов Драмы. Они были и раньше, но на этот раз концепцию поменяли. На стенах одних этажей можно увидеть действующую труппу, а других — актеров прошлых лет в костюмах из разных постановок. Кое-где фотографии сдвоены — слева и справа на коллаже собраны артисты разных веков в одном театральном образе.

Было:

Стало:

С пола до потолка отполировали все 15 видов мрамора

Помните мягкие зоны, где можно было дожидаться начала постановок или посидеть в антракте? Любимое место многих челябинцев решили, конечно, оставить, но немного изменить. На место обветшалых и выгоревших коричнево-красных кресел пришли новые. На этот раз театр решил поиграть с цветами и сделать микс из серых и бордовых пуфиков. Точнее, даже не бордовых, а цвета «мерцало».

«Этот цвет очень модный сейчас, он такой не бордовый, не вишневый, а что-то среднее, сложный цвет. Мы подобрали достаточно интересную цветовую гамму», — отметила Елена Петрова.

Было:

Стало:

В таких же цветах заказали и стульчики в буфет.

Смотрим под ноги — паркет заменили на новый. А в местах, где уложен мрамор, пол отполировали до блеска, как и все здание целиком.

«Вообще, у нас камня в театре очень много, нас иногда называют музеем мрамора. Здесь собрано порядка 15 видов мрамора, начиная от карельского черного, красного и заканчивая таким, какого больше не существует — все месторождения уже выработаны полностью», — поделилась директор театра.

Было:

Фото Драмтеатра с открытия 94-го сезона, ровно 10 лет назад

Стало:

Больше всего изменений — в зрительном зале

Несмотря на то, что челябинцы любили зрительный зал Драмы, он нуждался в ремонте и важных изменениях. Одними из первых во время ремонта здесь демонтировали кресла оливково-горчичного цвета. На их месте появились бежевые сиденья, а на балконе такие же, но с высоким подголовником.

Было:

Стало:

Также здесь отремонтировали потолок, поменяли светильники, панели (правда, установили не такие ярко-красные, как в коридоре, а ближе к шоколадному цвету).

Из того, что не видно зрительскому глазу, — появился новый софит, который работники театра ждали очень долго.

«Нам всегда не хватало фронтальных светов», — призналась Елена Петрова.

Отремонтировали и нижнюю механику сцены: все, что позволяет платформе крутиться. Но появился и новый механизм — подъемная платформа, чтобы актеры могли неожиданно появляться и исчезать во время постановки. К слову, новую конструкцию сразу решили использовать в премьерном спектакле «Король Лир».

«Мы открываем театральный сезон символично. Больше 20 лет в театре не было ремонта, и больше 20 лет в театре не было Шекспира. Сейчас мы распахиваем двери после масштабных изменений с постановки „Король Лир“», — добавила директор.