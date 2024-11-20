В Троицке состоялась презентация сериала «Плевако»

Исполнитель роли знаменитого уроженца города Сергей Безруков представил первый эпизод и пообщался со зрителями

Сергей Безруков привез в Троицк первый эпизод сериала про знаменитого уроженца города, известного адвоката и судебного оратора Федора Плевако, роль которого он исполнил в картине. На премьере побывали наши корреспонденты.

Артиста встречали не только жители Троицка, многие из которых снялись в массовых сценах, его также поприветствовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Глава региона выразил уверенность, что сегодняшний день наверняка войдет в культурную летопись региона.

«Во-первых, потому что мы чтим память о великом земляке, адвокате, который защищал простых людей. И очень часто делал это абсолютно бескорыстно, любил свою профессию, свою родину. Второе, что очень важно — фильм снимался, в том числе, и здесь, у нас, в Троицке. Я безмерно счастлив, что такой мастер, как Сергей Витальевич, работал здесь, у нас — и считаю, что через эту роль он отчасти стал нашим земляком», — сказал Алексей Текслер.

Сергей Безруков пообщался со зрителями и признался, что очень доволен съемками в Троицке:





«Мы совершенно не прогадали, потому что, действительно, сейчас очень сложно найти в столице объекты, чтобы они походили на купеческую Москву XIX века. А Троицк эту цивилизацию, этот дух сохранил — такой город-игрушка, город, где ты буквально попадаешь в эту эпоху. Плюс таких искренних артистов массовой сцены я не видел ни в столице, ни вообще в России».

Добавим, в ходе беседы с журналистами Сергей Безруков пообещал привезти на Южный Урал свой спектакль «Капитанская дочка».

Исторический детектив «Плевако» вдохновлен реальной историей жизни легендарного адвоката Российской Империи Федора Плевако. Выдающийся ораторский талант и природная смекалка помогают ему в пух и прах разносить обвинителей в суде, а простые люди считают его героем. Но однажды мир Федора Никифоровича начинает рушиться: в его конторе проводятся обыски, королева воровского мира Сонька Золотая Ручка хочет ему отомстить, а внезапно вспыхнувшие взаимные чувства к чужой жене рискуют обернуться катастрофой. Перед Плевако встает вопрос: как помогать людям и сохранить любовь, если под угрозой твоя жизнь, карьера и репутация?

Напомним, что съемки картины проходили в Москве и Московской области, а также на исторической родине Федора Плевако — в городе Троицке Челябинской области. В проекте было задействовано более 270 объектов, около 300 персонажей и около двух тысяч актеров массовых сцен, 16 экипажей и 35 лошадей, более 2 500 костюмов.

