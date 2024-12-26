Челябинский фестиваль мировых премьер музыкальных театров получит второй сезон

Подготовкой займутся уже в января

Фестиваль мировых премьер музыкальных театров России пройдет в Челябинске во второй раз. Выступления артистов с уникальными постановками пройдут на сцене Челябинского театра оперы и балета в 2025 году. Об этом на встрече с журналистами объявил директор театра Владимир Досаев.

«Проект показал, что может существовать, он единственный в России с таким трендом. В нем представлены разные жанры: опера, балет, мюзикл. Мы надеемся, что фестиваль станет звездой Челябинской области, на которую будут обращать внимание наши зрители», — отметил Владимир Досаев.

Подготовка к фестивалю начнется уже в январе.

Также в театре начали активную работу над другим крупным проектом — фестивалем балета в честь Екатерины Максимовой. Афиша мероприятия уже сверстана, поделился руководитель оперного.

Напомним, в 2024 году состоялся дебют фестиваля мировых премьер. Театры Челябинска, Екатеринбурга, Чебоксар, Санкт-Петербурга, Хабаровска и Москвы показали южноуральцам постановки, которые идут только в их репертуаре. Корреспондент ИА «Первое областное» пытался разобраться в сложностях «Сатьяграхи» и задал «главный вопрос» артистам театра «Волга Опера», создавшим первый в мире спектакль с использованием нейросетей. А наш фотокорреспондент заснял показы спектаклей «Мата Хари», «Пушкин. Сны после жизни», «Бесприданница», «Первый бал Наташи Ростовой» и некогда утерянной оперы «Иван Грозный».

Материал создан ИА «Первое областное».